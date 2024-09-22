شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يفعله البروتين خال الدهن فى هرموناتك والان مع تفاصيل الخبر

الإسراف في تناول البروتين أو إهمال تناوله، كلاهما تصرفات غير سليمة وأنماط غذائية غير متزنة، فأجسامنا تحتاج لحصة من البروتين يوميا يجب ألا يتم إهمالها أو الإسراف فيها.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ميديكال نيوز توداي الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن البروتين أحد أهم المكونات في الوجبة اليوميه، خلال اليوم لابد وأن يدخل إلى جسمك كم من البروتين يختلف عن كونه بروتين حيواني أو بروتين نباتي، البروتين له الكثير من الفوائد ولا تقتصر على القوة والعضلات فقط بل له فوائد عظيمة منها:

يعزز البروتين الصحي الخالي من الدهن عمل الهرمونات لان التأثيرات الهرمونية تكون مفيدة للغاية، وتعمل على تعزيز سلامة سير الهرمونات وإفراز الغدد لها بل أن البروتين الصحي يظل مؤثرا على الهرمونات لبعض الوقت بشكل صحي وسليم

البروتين يعزز من بناء العضلات والأعصاب والقوة وشعور الإنسان بالطاقة والحيوية

البروتين لا شك يشعرك بالهدوء في الأمعاء لأنه يعمل على امتلاء المعدة، والشعور بالشبع دون تقلصات أو مشكلات صحية عند الهضم ما دام لا يحتوي على الدهون

البروتين خال الدهن هو أفضل أنواع البروتين لأنه لا يعزز زياده الوزن أو فرص صعوبة الهضم أو إية مشكلات إخراجيه اخرى

هناك بعض الخيارات الصحية التي يمكن من خلالها ان تحصل على البروتين فالبروتين ليس دجاجا أو لحما فقط بل أن هناك وجبات أخرى صحية ولذيذة مثل البيض بالشوفان أو زبدة الجوز ، أو بذور المختلفه أو بذور الشيا أو تناول سمك السردين على سبيل المثال، أو البروتين النباتي في الحبوب والبقوليات كلها طريقة صحية للحصول على كم جيد من البروتين يوميا

البروتين قادر على تنظيم هرمونات الشهية والشعور بالجوع فهو يعزز من الشعور بعدم الرغبة في تناول الكثير من الطعام فهو يقاوم النهم ويقاوم الزيادة السريعة في الوزن.