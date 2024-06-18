شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أكلات ومشروبات تبرد جسمك فى حر العيد والان مع تفاصيل الخبر

الأطعمة التي تبرد الجسم كثيرة ومختلفة وكذلك المشروبات، تلك الأطعمة في تركيبتها تعمل على تخفيف ومعادلة درجة حرارة الجسم للشعور ببعض البرودة نتيجه التعرض للطقس شديد الحرارة ومواجهته.

وفقا لتقرير نشر في موقعdraxe فإن هناك قائمه مطولة يمكنك الاستفادة منها خلال أيام العيد الذي نشهده وتزيد فيه درجات الحرارة عن معدلاتها لنمر بموجات حارة متفاوتة، يمكن مقاومتها بالطعام والشراب البارد الذي يعزز من هدوء الجسم وعدم شعوره بالحرارة العالية ومنها:

الألبان بأنواعها جميعها ويفضل اللبن الماعز المبرد

مشروب النعناع الدافئ أو تناول النعناع الأخضر

تناول الشبت والبقدونس بوضعه على السلطات أو على الأطعمة المختلفة او في شكل عصير

الزبادي أحد أهم منتجات الالبان التي تبرد الجسم

الشوفان اضفه إلى طعامك وسوف يعمل على تبريد جسمك

بعض أنواع المكسرات دون غيرها مثل اللوز ا

الكيوي الغني بالمياه الذي يعزز ترطيب الجسم

العنب في موسمه الذي يعزز من ترطيب الجسم أيضا وكذلك الأناناس

عصير الفراولة والمانجو يمكنهم أن يشعراك ببعض البرودة

تناول الخيار في هيئته أو على شكل عصير يعمل على تبريد جسمك

تناول عصير الكرفس الصحي وكذلك عصير الطماطم

تناول الكوسة الصحية

الشاي بأنواعه خاصة الشاي الأخضر الصحي

تناول ملعقه من العسل قد تعزز من درجة حرارة جسمك

مشروب البابونج الصحي والمفيد يعزز من برودة الجسم ايضا

الأرز البني من الأطعمة الصحية التي تعزز درجه حرارة جسمك

التوت من الفاكهة الصحية التي تشعرك بالبرودة