شكرا لقرائتكم خبر عن عايز ترطب على نفسك وتتحكم في وزنك.. أضف هذا المكون إلى عصير المانجو والان مع تفاصيل الخبر

يعشق معظمنا تناول المانجو خاصة مع قدوم الصيف والحر، حيث نحب تناول هذه الفاكهة اللذيذة كاملة، ولكن البعض أيضًا يحب الاستمتاع بها في شكل عصير، ووفقًا لموقع "Boldsky" فإن إضافة بذور الشيا إلى عصير المانجو يزيد من القيمة الغذائية والصحية لهذا المشروب.

فيما يلى.. 7 فوائد لإضافة بذور الشيا إلى عصير المانجو:

- العناصر الغذائية في عصير المانجو

عصير المانجو مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية، فهو غني بفيتامين C، الذي يدعم وظيفة المناعة وإنتاج الكولاجين، مما يعزز صحة الجلد وإصلاح الأنسجة، علاوة على ذلك، تحتوي المانجو على فيتامين أ، وهو ضروري لصحة العين والرؤية، وكذلك فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف.

- مضادات الأكسدة

كل من المانجو وبذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في المانجو، مثل البيتا كاروتين والكيرسيتين، على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، بينما توفر مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية، فوائد وقائية مماثلة.

- أحماض أوميجا 3 الدهنية

بينما تعتبر بذور الشيا مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وتلعب هذه الأحماض الدهنية الأساسية دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة القلب ووظائف المخ وتخفيف الالتهابات، يوفر دمج بذور الشيا إلى عصير المانجو طريقة مناسبة لتعزيز تناول أوميجا 3 ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

- الألياف لصحة الجهاز الهضمي

تشتهر بذور الشيا بمحتواها العالي من الألياف، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث تشكل الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا مادة هلامية في الجهاز الهضمي، مما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية وتعزيز الشعور بالشبع، ويمكن أن يساعد إضافة بذور الشيا إلى عصير المانجو في تخفيف مشاكل الهضم ويمنع الإمساك.

- إطلاق الطاقة بشكل مستدام

يوفر مزيج المانجو وبذور الشيا مصدرًا متوازنًا للكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة بشكل مستدام طوال اليوم، على عكس المشروبات السكرية المعبأة التى يمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا وتعطل مستويات الطاقة، بينما يوفر عصير المانجو مع بذور الشيا مصدرًا ثابتًا للطاقة والنشاط والتركيز.

- الحفاظ على رطوبة الجسم

وهو أمر ضروري للصحة العامة، ويمكن أن يساعدك عصير المانجو مع بذور الشيا على تلبية احتياجاتك من الترطيب، حيث تحتوي المانجو على نسبة عالية من الماء، مما يجعلها فاكهة مرطبة ممتازة، بينما تمتص بذور الشيا الماء وتساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم، مما يجعله مشروبًا ممتازًا للحفاظ على رطوبتك خاصة خلال شهور الصيف الحارة.

- التحكم في الوزن

يُحقق إضافة بذور الشيا إلى عصير المانجو قيمة لنظام غذائي متوازن، بفضل محتوى الألياف والبروتين في بذور الشيا اللذان يعززان الشبع وتقليل الشهية، بما يساعد في إدارة الوزن بشكل فعال.