شكرا لقرائتكم خبر عن طرق إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بشكل صحيح في الحالات الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تحدث حالات الطوارئ الصحية مثل النوبات القلبية والسكتات القلبية في أي وقت. ولا توجد طريقة للتنبؤ بها إلا إذا كانت هناك علامات ملحوظة قبل وقت طويل وهو ما نادرًا ما يحدث ، وخلال حالات الطوارئ تدخل إجراءات إنقاذ الحياة مثل الإنعاش القلبي الرئوي (CPR). في حين أن الأطباء مجهزون لإجراء هذا الإجراء على الأشخاص، إلا أنه يمكن للأشخاص العاديين أيضًا القيام به لإنقاذ الأرواح. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth



الإنعاش القلبي الرئوي هو أسلوب مفيد يمكن أن يساعد في إنقاذ الأرواح. يتم إجراؤها بشكل رئيسي في حالات الطوارئ، حيث يتوقف الشخص عن التنفس أو إذا توقفت ضربات قلبه، وبحسب الجمعية القلب الأمريكية (AHA)يعد الإنعاش القلبي الرئوي وسيلة فعالة لزيادة فرص البقاء على قيد الحياة للأشخاص الذين لديهم سكتة قلبية مفاجئة.

بالنسبة لشخص يتعرض لسكتة قلبية، يعد الإنعاش القلبي الرئوي أمرًا بالغ الأهمية. وإليك كيف يمكنك التعرف عليه:

انهيار مفاجئ

لا نبض

لا يوجد تنفس

فقدان الوعي

قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ألم صدر

ضيق في التنفس

ضعف

زيادة معدل ضربات القلب والخفقان

بعض خطوات الطوارئ التي يجب اتخاذها في حالة حدوث نوبة قلبية أو سكتة قلبية. هذا يتضمن:

الشعور بالنبض

إحدى طرق التحقق من النبض هي وضع إصبعين على معصم الشخص أو رقبته وتحسس النبض القوي والثابت. يمكنك أيضًا وضع أذنك على صدر الشخص لتتأكد من وجودهنبض القلب.

ابدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي على الفور

في حالة عدم تمكنك من العثور على نبض أو إذا توقف الشخص عن التنفس، فمن الضروري بدء الإنعاش القلبي الرئوي على الفور.

إليك كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بشكل صحيح:

الخطوة 1: ضع الشخص بعناية على ظهره واركع بجانبه.

الخطوة 2: قم بإمالة رؤوسهم إلى الخلف وارفع ذقنهم.

الخطوة 3: التحقق من وجود أي انسداد في الفم أو الحلق، مثل الطعام أو القيء.

الخطوة 4: ضع إحدى يديك فوق الأخرى وشبكهما معًا على الصدر.

الخطوة 5: ادفع يديك للأسفل بقوة في منتصف صدر الشخص. استخدم كعب يدك.

الخطوة 6: قم بإجراء 100-120 ضغطة على الصدر في الدقيقة، ولكن تأكد من ترك الصدر يصل إلى الأعلى بين الضغطات. استمر في القيام بنفس الشيء حتى وصول المساعدة، وفي الوقت نفسه، من المهم الاتصال بسيارة الإسعاف أو التحقق من أقرب مستشفى. استمر في التواصل معهم للحصول على الدعم.