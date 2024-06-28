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تليفزيون "بريكس" يبرز تنظيم مصر أكثر من 200 فعالية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - أبرز تليفزيون بريكس احتفال وزارة الثقافة المصرية يوم الأحد، المقبل بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، من خلال تنظيم برنامج واسع النطاق يشمل أكثر من 200 فعالية ثقافية وفنية.

وسلط التلفزيون اليوم، الضوء على أن الهيئة العامة لقصور الثقافة سوف تقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة في هذه المناسبة تشمل معارض فنية ولقاءات وندوات وعروض إبداعية.

وأشار التلفزيون إلى أنه علاوة على ذلك، ستقوم العديد من المناطق في جميع أرجاء مصر مثل منطقة القناة وسيناء، وشرق ووسط الدلتا، ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى غرب ووسط الدلتا، بتنظيم احتفالات خاصة بها تشمل لقاءات وعروض موسيقية وأمسيات شعرية ومعارض فنية.

وتليفزيون "بريكس"، منصة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا؛ فضلا عن الدول التي انضمت حديثا، وتشمل: مصر والمملكة العربية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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