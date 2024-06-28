شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تكشف خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. تخفيض إنارة الشوارع أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

وفقًا لخطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتخفيف العبء عن المواطنين، كشفت محافظة الجيزة عن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء التي يجرى تنفيذها نطاق الأحياء والمراكز والمدن حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها:

- تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين.

- فصل إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات.

- خفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية في المرافق الحكومية والمنشآت العامة والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

- متابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها والالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق، مشددًا على ضرورة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.