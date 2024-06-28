شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تتعاون مع مجلة TIME لتدريب ChatGPT.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد News Corp، أعلنت OpenAI عن شراكة أخرى لتدريب نموذج Chatbot الخاص بها، حيث تعاونت شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي مع مجلة تايم لتعزيز ChatGPT وتدريبه، حيث أعلنت الشركتان عن صفقة محتوى متعددة السنوات ستسمح لـ OpenAI بالوصول إلى المقالات الحالية والمحققة من أكثر من 100 عام من عمل مجلة تايم السابق، وتعزز الشراكة الجديدة التزام تايم بتوسيع الوصول العالمي إلى معلومات دقيقة وموثوقة.

وقال مارك هوارد، الرئيس التنفيذي للعمليات في تايم: "على مدار تاريخنا الممتد لـ 101 عام، تبنت تايم الابتكار لضمان تطور تقديم صحافتنا الموثوقة جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا".

وذكر في البيان أن "هذه الشراكة مع OpenAI تعمل على تعزيز مهمتنا المتمثلة في توسيع الوصول إلى المعلومات الموثوقة عالميًا بينما نواصل تبني طرق جديدة ومبتكرة لجلب صحافة TIME إلى الجماهير على مستوى العالم."

وستمكن الشراكة أيضًا TIME من الوصول إلى تقنية OpenAI لتطوير منتجات جديدة لجماهيرها، إلى جانب فرصة تقديم تعليقات حيوية ومشاركة التطبيقات العملية لتحسين وتعزيز تقديم الصحافة في ChatGPT ومنتجات OpenAI الأخرى وتشكيل المستقبل، من تجارب الأخبار.

وتأتي هذه الشراكة بعد شراكة مماثلة بين OpenAI وNews Corp في مايو، وتمامًا مثل الشراكة الأخيرة، تتيح هذه الشراكة أيضًا لشركة OpenAI، الشركة الأم لـ ChatGPT، الوصول إلى المقالات الحالية والمؤرشفة من جميع منافذ News Corp.، بما في ذلك The Wall Street Journal وMarketWatch وBarron's وThe New York Post والمزيد.

تمت إضافة مجلة تايم إلى القائمة بعد News Corp وReddit، وأعلن موقع الأخبار الاجتماعية Reddit أيضًا في شهر مايو أنه سيدخل في شراكة مع OpenAI، مما يسمح للشركة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على محتوى Reddit.

في الأشهر السابقة، كان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، يتصدر عناوين الأخبار لقوله إنه يريد بناء ذكاء اصطناعي عام (AGI)، وظلت المناقشات حول التكنولوجيا مستمرة منذ سنوات، ووصلت إلى آفاق جديدة عندما تم إطلاق ChatGPT في عام 2022.

وكثيرًا ما حذرنا خبراء التكنولوجيا، بما في ذلك الأب الروحي للذكاء الاصطناعي جيفري هينتون، من الجوانب المظلمة المحتملة للذكاء الاصطناعي العام، ومع ذلك، هناك الكثير من المؤيدين لهذه التكنولوجيا ويعتقدون أنه يمكن السيطرة عليها وأنها ستفيد البشرية في نهاية المطاف.

في شهر مايو، قال جون شولمان، المؤسس المشارك لشركة OpenAI، إن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) سيكون هنا قريبًا، ولكن يجب على الشركات العمل معًا لضمان عدم خروج الأمر عن نطاق السيطرة، وظهر شولمان في بث صوتي مع Dwarkesh Patel وتحدث عن المستقبل المحتمل مع AGI، وكيف يمكن التحكم فيه، وما إلى ذلك.

ومع اكتساب ChatGPT للشهرة، أشارت التقارير أيضًا إلى أن الشركة كانت تخطط لتعزيز قدرات chatbot والاستفادة من سوق جديدة من خلال إطلاق منافس لبحث Google، ومع ذلك، نفى ألتمان مثل هذه الشائعات. من ناحية أخرى، أكد أيضًا أن شيئًا ما يتم طهيه بالفعل وأن OpenAI ستصدر إعلانات بخصوص تحديثات ChatGPT قريبًا.