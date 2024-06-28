شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب والان مع تفاصيل الخبر

يزداد بحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية عن مراجعات نهائية لمادة التاريخ تحتوي على أهم جزئيات المنهج وأسئلة استرشادية لمذاكرتها جيدًا قبل أداء الامتحان، غدًا السبت 29 يونيو الجاري، وذلك ثالث أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

ويقدم ”الخليج 365”، بالاستعانة بكبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم، مراجعات شاملة لمنهج مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، لمساعدتهم على الإلمام بالمنهج الدراسي والتركيز على أهم أجزائه والتدريب على شكل أسئلة الامتحان، حيث يشمل امتحان المادة 46 سؤالًا.

وفيما يلي مراجعة شاملة لكل فصول منهج مادة التاريخ، تتضمن 360 سؤالًا بإجاباتهم من إعداد إسلام شمس مدرس التاريخ.

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وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، مشددة على أهمية كتابة البيانات الخاصة بالطالب على ورقتى البابل شيت والمقالية، إضافة إلى تظليل رقم نموذج الأسئلة فى البابل شيت حتى يضمن الطالب تصحيح كراسة الإجابة وفق نموذج الإجابة المعد من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مشددة على أنه فى حالة خطأ الطالب فى نقل رقم نموذج الأسئلة إلى ورقة الإجابة سوف يرسب فى المادة.

وتابعت الوزارة، أنه بعد دخول الطالب لجنة الامتحان يبدأ بمراجعة عدد كراسة الأسئلة والإجابة، قبل كتابة البيانات، ثم يبدأ بعد التأكد من صحة الورقتين بتدوين وكتابة بياناته الشخصية، قائلة: يكتب الطالب اسم المدرسة المقيد بها وليست المدرسة التى يؤدى فيها الاختبار، ثم يبدأ بالإجابة عن الأسئلة بشكل صحيح فى البابل شيت، بحيث يقوم الطالب بالإجابة الاختيار من متعدد عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال الموجود بكراسة الأسئلة.