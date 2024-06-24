شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات شائعة قد تصيبك بأمراض خطيرة.. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

لدى الكثير منا عادات يومية تبدو غير ضارة ولكنها قد تؤدي في الواقع إلى مخاطر صحية خطيرة مع مرور الوقت، وفي كثير من الأحيان، تكون هذه العادات شائعة جدًا لدرجة أننا لا نفكر في أضرارها، ومع ذلك، فقد سلطت دراسات مختلفة الضوء على المخاطر المحتملة لبعض السلوكيات الروتينية وارتباطها بالظروف الصحية الصعبة، حسبما أفاد موقع "Healthline".

فيما يلي.. 5 عادات شائعة يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة:

الإفراط في استهلاك الملح

قد تبدو إضافة قليل من الملح إلى وجباتك بمثابة تساهل بسيط، ولكن يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الكلى، حيث يرتبط تناول كميات كبيرة من الملح بزيادة ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى بمرور الوقت، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بمرض الكلى المزمن.

الجلوس لساعات طويلة

يقضي الكثير منا ساعات طويلة جالسًا، سواء على المكتب، أو في السيارة، ويعد نمط الحياة المستقر هذا عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن تؤدي فترات عدم النشاط الطويلة إلى زيادة الوزن، وزيادة مستويات الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وكلها عوامل رئيسية تساهم في الإصابة بأمراض القلب.

قلة النوم وخطر الإصابة بالسكري والخرف

يمكن أن يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويلعب النوم دورًا مهمًا في تنظيم استقلاب الجلوكوز وحساسية الأنسولين، وعندما لا نحصل على قسط كاف من النوم، تضعف قدرة الجسم على معالجة الجلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

كما أن عدم كفاية النوم يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف، حيث يلعب النوم دورًا حاسمًا في إزالة السموم العصبية مثل بيتا أميلويد من الدماغ، والتي ترتبط بمرض الزهايمر، والحرمان المزمن من النوم يعطل عملية التطهير هذه، مما يؤدي إلى تراكم لويحات الأميلويد التي تضعف الوظيفة الإدراكية.

الإفراط في استخدام المسكنات

يلجأ العديد من الأشخاص إلى مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين للتخفيف السريع من الصداع أو الآلام والأوجاع البسيطة، وفي حين أن هذه الأدوية فعالة على المدى القصير، إلا أن استخدامها المتكرر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك قرحة المعدة، ويمكن للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) أن تهيج بطانة المعدة وتقلل من إنتاج المخاط الواقي، مما يجعل المعدة أكثر عرضة للتقرحات والنزيف.

إهمال صحة الفم

قد يبدو إهمال نظافة الفم غير مرتبط بأمراض خطيرة، ولكن سوء صحة الفم يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن للبكتيريا الناتجة عن التهاب وأمراض اللثة أن تدخل مجرى الدم وتساهم في تكوين الترسبات الشريانية، مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لذلك من المهم الحفاظ على ممارسات نظافة الفم الجيدة، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام، واستخدام الخيط الرفيع في تنظيف الأسنان، وإجراء فحوصات الأسنان باستمرار، للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.