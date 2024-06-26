10 علامات تخبرك أنك لا تشرب كمية كافية من المياه

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من المهم جدًا شرب كمية كافية من الماء في الصيف للحفاظ على رطوبة الجسم وتغذيته، ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة ، فإن شرب 3 لترات من الماء للرجال و 2.2 لتر للنساء يكفي في اليوم، ومع ذلك، فإن حياة العمل والجداول الزمنية الضيقة يمكن أن تؤثر على حياتنا اليومية إلى حد أننا ننسى شرب كمية كافية من الماء.وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الذي يسبب مضاعفات خطيرة في الجسم بما في ذلك الصداع والتعب وتلف الكلى والدوخة، ووفقا لموقع انديا اكسبريس نتعرف على أهمية شرب الماء لصحتك والعلامات التي تشير إلى أن جسمك يحتاج إلى المزيد من الماء.

لماذا شرب الماء مهم لصحتك

شرب الماء مهم جداً للجسم. فيما يلي بعض الأسباب المهمة للحفاظ على رطوبة جسمك طوال الوقت

تعزيز الصحة البدنية

ينظم الماء درجة حرارة الجسم ويحافظ على أدائه. يساعد على حماية المفاصل والأعضاء. إن الحفاظ على رطوبة الجسم يمنح القوة والطاقة في الجسم ويحافظ على صحتك البدنية.

الصحة العقلية

وفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، فإن شرب الماء يحسن صحتنا العقلية. الحفاظ على رطوبة الجسم يحافظ على تدفق السيروتونين، هرمون الشعور بالسعادة، في الجسم. فهو يحسن نوعية نومنا وينظم المزاج.

الحفاظ على صحة الجلد

البقاء رطبًا يجعل البشرة متوهجة، يساعد الترطيب على إصلاح الجلد التالف أيضًا ويمنع تهيج الجلد وجفافه، شرب الماء يحافظ على شباب البشرة وصحتها من خلال تحسين مرونتها.

علامات تشير إلى أنك لا تشرب كمية كافية من الماء

فيما يلي 10 علامات تنذر بالخطر تشير إلى أن جسمك يحتاج إلى المزيد من الماء

فم جاف

جفاف الفم هو نتيجة محتملة للجفاف عندما لا تنتج الغدد اللعابية ما يكفي من اللعاب.

البول الأصفر الداكن

إذا كان لون البول أصفر داكن، فهذه علامة على الجفاف. يجب عليك شرب كوبين من الماء على الفور لإعادة البول إلى لونه الطبيعي.

انخفاض إنتاج البول

إذا كنت لا تتبول كثيرًا، فقد يعني ذلك أنك لا تشرب كمية كافية من الماء. وهذا ليس جيدًا لصحتك لأنه قد يسبب التهابات المسالك البولية .

دوخة

يؤثر الجفاف على تدفق الدم إلى الدماغ مما قد يجعلك تشعر بالدوار. هى علامة شائعة للجفاف. وقد يسبب هذا أيضًا الدوار . كوب من الماء يعطي راحة فورية.

تشنج العضلات

يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى تشنجات العضلات . ويحدث ذلك عندما يفقد الجسم الكثير من السوائل وتتراكم الحرارة في العضلات.

الصداع

الصداع هو علامة شائعة للجفاف. تشير جامعة هارفارد هيلث إلى أن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بالصداع عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل.

ضغط دم منخفض

انخفاض مستويات الماء في الجسم يعني انخفاض مستوى الأكسجين مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الجسم. وهذا قد يسبب انخفاض ضغط الدم .

الشفاه الجافة

من المرجح أن تصبح شفتاك جافة ومتشققة عندما تصاب بالجفاف. تفقد الشفاه الرطوبة عندما لا نشرب كمية كافية من الماء مما يجعلها تبدو جافة ومتشققة.

الحمى والقشعريرة

تعتبر الإصابة بالحمى والقشعريرة علامة غير عادية ولكنها مثيرة للقلق على الجفاف الشديد. وفي هذه الحالة ننصحك بشدة باستشارة الطبيب.

ماذا يحدث عندما لا تشرب كمية كافية من الماء

عندما لا يحصل جسمك على كمية كافية من الماء، قد يتعرض لبعض المضاعفات الصحية الشديدة

النوبات

تلف الكلى

غيبوبة

تورم الدماغ

