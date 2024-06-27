شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد تدريبات المقاومة كبار السن فى تطوير قدرتهم على الحركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشجع الباحثون كبار السن على ممارسة تمارين القوة مرتين على الأقل في الأسبوع، مع زيادة الشدة تدريجيًا، وتشير دراسة جديدة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بقوة عند بلوغك سن التقاعد قد يساعدك على الحفاظ على القدرة على الحركة لسنوات قادمة، وركزت الدراسة بشكل خاص على فوائد تدريبات المقاومة لبناء قوة الساق والحفاظ عليها، وهو أحد المؤشرات على الحركة وطول العمر لدى كبار السن، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

قام الباحثون بشكل عشوائي بتعيين 451 شخصًا بالغًا يبلغون من العمر 71 عامًا في المتوسط، لاتباع واحد من ثلاثة تمارين روتينية لمدة عام واحد: تدريبات مقاومة عالية الكثافة باستخدام الأوزان في صالة الألعاب الرياضية ثلاثة أيام في الأسبوع، تدريبات مقاومة متوسطة الشدة باستخدام وزن الجسم وأشرطة المقاومة مرة واحدة في الأسبوع في المستشفى ومرتين في الأسبوع في المنزل، ومجموعة مراقبة تم تشجيعهم ببساطة على الاستمرار في ممارسة أي عادات رياضية لديهم بالفعل.

وقام الباحثون بتقييم قوة العظام والعضلات لدى المشاركين قبل بدء الدراسة ومرة أخرى بعد سنة وسنتين وأربع سنوات. ظلت قوة الساق ثابتة طوال فترة الدراسة بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتمارين مقاومة عالية الكثافة ولكنها انخفضت بالنسبة لأي شخص آخر،

وهذا يعني أن التدريب على المقاومة الثقيلة منع التدهور المعتاد في وظائف العضلات المرتبط بالعمر.

ويمكن أن تلعب عدة عوامل دورًا في انخفاض كتلة العضلات ووظيفتها مع تقدمنا في العمر - بما في ذلك فقدان خلايا العضلات وانخفاض نشاط الخلايا العصبية الحركية في ألياف العضلات - ومن الممكن أن يؤدي التدريب على المقاومة الثقيلة إلى منع هذه التغييرات، و قوة العضلات يمكن زيادتها مع تقدم العمر من خلال برامج تمارين المقاومة، والتي تحدث من خلال زيادة كتلة العضلات وكذلك التغيرات العصبية". "لذا فمن المنطقي أن تدريبات المقاومة يمكن أن تبطئ الانخفاضات المرتبطة بالعمر."