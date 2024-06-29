شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 تمارين للقلب والأوعية الدموية يمكن ممارستها يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

وجود قلب سليم أمر بالغ الأهمية للرفاهية العامة، ومن المعروف أن تمارين القلب والأوعية الدموية تعمل على تحسين صحة القلب عن طريق تقوية عضلات القلب وتساعد أيضًا على خفض ضغط الدم المرتفع، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تمرين القلب والأوعية الدموية هو عندما تقوم بزيادة معدل ضربات القلب في الجسم عن طريق القيام ببعض الأنشطة البدنية وهي ضرورية للحفاظ على صحة قلبك.

تعتبر التمارين وفقا لموقع هيلث سايد مثل المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة والقفز والرقص وغيرها من التمارين الرئيسية للقلب والأوعية الدموية، ويقترح الخبراء 150 دقيقة من التمارين الرياضية التي يجب على الشخص القيام بها للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة، ومع ذلك، يوصى أيضًا بفهم جسدك واستشارة الخبراء قبل البدء في أي تدريب من هذا القبيل لتجنب الإصابات والتسبب في أي حالة صحية.

5 أفضل تمارين القلب والأوعية الدموية لصحة القلب المثلى

التمارين التي يمكن أن تزيد من معدل ضربات القلب وتجبرك على التنفس بشكل أسرع هي تمارين جيدة للقلب والأوعية الدموية، من المشي إلى الجري، إليك بعض أفضل تمارين القلب والأوعية الدموية.

المشي السريع

يعد المشي أحد أسهل تمارين صحة القلب وأكثرها فعالية والتي يمكن أن يمارسها الجميع، إلا في حالة وجود بعض الحالات الخطيرة، لا يتطلب الأمر أي معدات خاصة ويمكن ممارسته في أي مكان، ويقول الخبراء إن المشي بوتيرة سريعة لمدة 30 دقيقة كل يوم يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

الجرى

تساعد ممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة على تحسين صحة القلب بشكل كبير وتساعد أيضًا على خفض نسبة الكولسترول السيئ LDL وخفض ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي، يساعد أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل ضغط الدم في الجسم، حتى الركض القصير لمدة 1-30 دقيقة يمكن أن يكون مفيدًا لجسمك وقلبك.

ركوب الدراجات

يعد ركوب الدراجات من التمارين القلبية الوعائية الممتازة التي لا تؤثر على المفاصل، سواء اخترت ركوب الدراجة في الهواء الطلق أو استخدام دراجة ثابتة في الداخل، فإن ذلك يقوي قلبك ويحسن سعة الرئة ويعزز مزاجك.

السباحة

السباحة هي تمرين لكامل الجسم ورائعة لصحة القلب، فهو يقوي القلب، ويحسن الدورة الدموية، ويزيد من قدرة الرئة، كما أن السباحة لطيفة على المفاصل، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل.

الرقص

تمرين رائع للقلب والأوعية الدموية وممتع، فهو يساعدك على تنظيم معدل ضربات القلب ويزيد من القدرة على التنسيق والتوازن، الرقص على أنغام الموسيقى المفضلة لديك يمكن أن يخفف من التوتر ويرفع من معنوياتك.

