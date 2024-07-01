وظائف شاغرة لدى البريد السعودي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة البريد

وأبرزت مؤسسة البريد السعودي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)