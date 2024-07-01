شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بفروع شركة روشن العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من جدة، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مدير مشاريع التطوير.

– مدير تحليل الاستثمار.

– مساعد مدير المشتريات.

– مدير أول تحليل الاستثمار.

– محلل أول المنتجات الرقمية.

– محلل أول هندسة البرمجيات.

– مدير شريك أعمال الموارد البشرية.

– مدير البناء.

– أخصائي أول شؤون أمانة مجلس الإدارة.

– مدير الإدارة التجارية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)