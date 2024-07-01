شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية

وأبرزت هيئة السوق المالية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مستشار رئيسي/ إدارة مكتب ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية والمحاسبية، الأنظمة المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مستشار/ وكالة الهيئة لمؤسسات السوق: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– مستشار/ وكالة الهيئة للإشراف: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة السوق المالية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يوليو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)