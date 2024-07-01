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14 وظيفة إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول مزايا وتعويضات.

– أخصائي تطوير تنظيمي.

– خبير تطوير تنظيمي.

– أخصائي أول سياسات وإجراءات موارد بشرية.

– خبير أول تدريب.

– أخصائي حوكمة البيانات.

– رئيس قسم التدريب.

– مدير إدارة الأداء والتعاقب الوظيفي.

– محلل إستراتيجية وتخطيط.

– أخصائي أول نشر وتقارير.

– خبير نشر وتقارير.

– خبير تنظيم فعاليات.

– خبير إعلام دولي.

– أخصائي مراسم وبروتوكول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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