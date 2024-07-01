القيادة المركزية الأميركية: دمرنا 3 زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

كشفت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "في الـ24 ساعة الماضية، استطاعت قوّات القيادة المركزيّة الأميركيّة تدمير ثلاثة زوارق مسيّرة تابعة للحوثيّين المدعومين من إيران، في ​البحر الأحمر​، ضمن إجراء للدّفاع عن النّفس".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تحديد أنّ الزّوارق المسيّرة تمثّل تهديدًا وشيكًا للقوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، مشيرةً إلى أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّة وأكثر أمنًا". وأكّدت أنّ "هذا السّلوك الخبيث والمتهوّر المستمر من قبل الحوثيّين المدعومين من إيران، يهدّد الاستقرار الإقليمي، ويعرّض حياة البحّارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".