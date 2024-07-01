مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوب غزة

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل وإصابة عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. كما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة حي الشابورة ومحيط دوار العودة، وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وكان قد قُتل فلسطينيَّين أمس، في قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة الواحة في بيت لاهيا شمال القطاع، وفلسطينيَّين آخريَن في استهداف إسرائيلي لحي التفاح شرق مدينة غزة.
يُذكر أنّ القوّات الإسرائيليّو تواصل عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37,877 فلسطينيًّا، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,969 آخرين؛ فيما لا يزال الكثير من الضّحايا تحت الأنقاض.
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