شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض تكشف الإصابة بزوائد لحمية حميدة في الأحبال الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

الأحبال الصوتية قد تصاب ببعض الزوائد أو الأورام الحميدة هذا ما لا يعيه البعض، فوفقا لتقرير نشر في موقع ماديسين هيلث الطبي فإن الزوائد اللحمية قد تظهر بشكل واضح في الحلق، وتختلف أحجامها وأشكالها من حالة إلى أخرى، وقد تتطور لتصبح أوراما حميدة على الأحبال الصوتية.

وفقا للتقرير فإن هناك مجموعة من الأعراض أو العلامات التي قد تظهر على الشخص المريض بتلك الأورام والزوائد اللحمية على الأحبال الصوتية وتكون علامة دالة على الإصابة بها بشكل مبكر، ومن بين هذه الأعراض:

يصبح الصوت خشنا بشكل ملحوظ أو صوت متقطع أو صوت أجش بشدة

قد يشعر البعض بآلام تنتشر في الأذن بشكل قوي وتنتقل من أذن للأخرى

تسبب تلك الأورام والزوائد آلام شديدة في الرقبة

الشعور لدى البعض بكتلة شديدة ومتركزة في الحلق

آلام حادة وتعب عام في الجسم

الزوائد اللحمية هي عبارة عن أورام حميدة وليست سرطانية

الكثير من الأسباب والعوامل قد تسبب هذه الاختلالات بالأحبال الصوتية وظهور هذه الزوائد اللحمية على الأحبال الصوتية، كثير من تلك العوامل ترتبط ب:

الإصابة بالإرتجاع الحمضي في المريء والمعدة

التدخين الشره التدخين بزيادة يسبب ويرفع فرص الإصابة بتلك الزوائد

استنشاق المهيجات والمثيرات للحلق والأحبال الصوتية

الصراخ واستخدام الصوت لفترة طويلة بشكل مبالغ فيه قد يرفع فرص إصابتك بهذه المشكلة أيضا