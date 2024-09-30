شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب المفاصل .. 7 علاجات منزلية لتخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون سبب آلام المفاصل هو الظروف الصحية الأساسية أو نمط الحياة المستقر أو الإصابة، حيث يمكن أن تكون آلام المفاصل تجربة مزعجة، ويمكن أن تؤثر على الصحة العامة، وفي حين يلجأ معظم الناس إلى المكملات الغذائية والحبوب لعلاج هذه الحالة، إلا أن هناك طرقا بسيطة وعلاجات شائعة يمكن أن تساعد فى علاج هذه المشكلة بشكل طبيعي، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما الذي يسبب آلام المفاصل؟

يمكن أن يكون ألم المفاصل نتيجة لعدة مشكلات، مثل التهاب المفاصل، والذي يرتبط بحالات مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي التي تؤدي إلى حالات مثل الالتهاب وتآكل الغضاريف، كما يمكن أن تؤدي الإصابات الناجمة عن الحوادث أو الإجهاد المتكرر إلى إتلاف المفاصل والأنسجة الضامة.

وأخيرًا، يعتبر التقدم في السن أيضًا سببًا شائعًا للإصابة بآلام المفاصل، ولكن الخبراء يعتقدون أن قلة الحركة تؤثر أيضًا على هذه الحالة وتزيد من آلام المفاصل، وفيما يلى.. 7 علاجات منزلية لآلام المفاصل:

الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات، ويمكن أن يساعد خلط مسحوق الكركم مع الحليب الدافئ أو الماء في تقليل الألم والتورم، كما يُعتقد أن الاستهلاك المنتظم للكركم يعزز صحة المفاصل بشكل عام.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، وتناول شاي الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى الوجبات يمكن أن يساعد في تخفيف آلام المفاصل، وقد تعمل جرعة يومية من الزنجبيل على تحسين الدورة الدموية وتقليل الانزعاج في المفاصل.

زيت السمسم

يمكن استخدام زيت السمسم للتطبيق الموضعي، وقد يوفر خلطه مع القرنفل والكركم وتدليكه على المفاصل المؤلمة راحة كبيرة، كما يمكن أن يساعد تأثيره المبرد في تهدئة الالتهاب.

بذور الحلبة

يمكن أن يساعد نقع بذور الحلبة طوال الليل وتناولها في الصباح في مكافحة آلام المفاصل، حيث تشتهر الحلبة بخصائصها المضادة للالتهابات ويمكن أن تحسن وظيفة المفاصل بشكل عام.

زيت الخروع

يُعرف زيت الخروع بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن أن يوفر تدليك زيت الخروع الدافئ على المفاصل المصابة راحة كبيرة، كما يمكن أيضًا استخدامه في ضمادة لتعزيز التأثيرات.

الكمادات الدافئة

يمكن أن يؤدي وضع كمادات دافئة أو وسادة تدفئة على المفاصل المصابة إلى تحسين الدورة الدموية وتقليل التصلب، ويمكن أن يكون هذا العلاج البسيط فعالاً في تخفيف الانزعاج وتعزيز الحركة.