شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح غذائية لتعزيز إنتاج فيتامين ب12 والان مع تفاصيل الخبر

الكوبالامين وهو اسم آخر لفيتامين ب12، هو عنصر غذائي ضروري لبناء خلايا الدم الحمراء، وصنع الحمض النووي، والحفاظ على وظيفة الأعصاب، وعلى الرغم من أن هذا الفيتامين لا يمكن أن ينتجه جسم الإنسان، إلا أنه يمكن الحصول عليه من خلال الطعام والمكملات الغذائية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" .

ويوصى بتناول ما لا يقل عن 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب12 يوميًا، وفيما يلى.. 5 اقتراحات غذائية لمساعدتنا على رفع مستويات فيتامين ب12 بشكل طبيعي:

أضف المزيد من الأطعمة ذات الأصل الحيواني

يتواجد فيتامين ب12 بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، ويعتبر تضمين مجموعة متنوعة من هذه الأطعمة في نظامنا الغذائي يمكن أن يعزز بشكل كبير من تناول فيتامين ب12، فالأطعمة مثل الدجاج والأسماك والبيض ومنتجات الألبان غنية بهذا العنصر الغذائي الحيوي، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة الحيوانية يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين ب12 في الجسم.

اختر الأطعمة المدعمة

للنباتيين، تعتبر الأطعمة المدعمة هي مصدر جيد لفيتامين ب12، ويعتبر العديد من أنواع الحليب النباتي وحبوب الإفطار والخميرة الغذائية مدعمة بفيتامين ب12، وجدت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة أن الأفراد الذين يتناولون الأطعمة المدعمة بانتظام لديهم مستويات أفضل من فيتامين ب12 مقارنة بمن لا يتناولونها، وعند اختيار الأطعمة المدعمة، اقرأ الملصقات بعناية للتأكد من أنها توفر كمية كافية من فيتامين ب12.

تناول المزيد من اللحوم العضوية

إن اللحوم العضوية مثل الكبد والكلى غنية بالعناصر الغذائية بشكل لا يصدق وخاصة فيتامين ب12، فعلى سبيل المثال، يوفر كبد الضأن أكثر من 3000% من القيمة اليومية لكل وجبة، وتشير دراسة في مجلة التغذية إلى أن تناول اللحوم العضوية يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لزيادة تناول فيتامين ب12، وخاصة للأفراد الذين يعانون من نقصه.

المكملات بحكمة

في بعض الأحيان، قد لا يكون النظام الغذائي وحده كافيًا لتلبية احتياجاتنا من فيتامين ب12، وخاصة بالنسبة لكبار السن أو أولئك الذين يعانون من مشاكل في الامتصاص، وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون مكملات فيتامين ب12 مفيدة للغاية، حيث وفقًا لدراسة من المركز الطبي لجامعة ماريلاند، يمكن لمكملات فيتامين ب12 زيادة مستويات هذا الفيتامين بشكل فعال والمساعدة في منع نقصه، ولكن مع مراعاة استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام مكملات لتحديد الجرعة المناسبة.

الأغذية المخمرة للإنقاذ

يمكن للأطعمة المخمرة مثل الجبن الأبيض أن تساهم أيضًا في زيادة تناول فيتامين ب12، ويتم إنتاج هذه الأطعمة من خلال عملية تتضمن بكتيريا، بعضها قادر على إنتاج فيتامين ب12، وتسلط دراسة نُشرت في مجلة Nutrients الضوء على إمكانات الأطعمة المخمرة في توفير فيتامين ب12 الحيوي، على الرغم من أن مستوياته قد تختلف على نطاق واسع.