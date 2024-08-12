شكرا لقرائتكم خبر عن الذئبة مرض مناعى يصيب ليدى جاجا.. يهاجم أعضاء الجسم ويوقفها عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة "ديلى ميل" مقطع فيديو مرعب لامرأة توقف قلبها ورئتيها عن العمل، حيث تم اكتشاف إصابتها بمرض الذئبة، وهو المرض العضال الذي أصاب سيلينا جوميز وليدي جاجا.



اعراض الذئبة

وقالت الصحيفة، إنه تم تشخيص ميليسا ووليري، 31 عامًا، بهذا المرض غير القابل للشفاء بعد ولادة ابنتها مارلي قبل الأوان في عام 2022، لقد أصيبت بسكتتين دماغيتين ونوبة قلبية قبل أن يتم إدخالها في غيبوبة طبية، مما أدى إلى تشخيص حالتها.

يؤثر مرض الذئبة، الذي يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للجسم، الأعضاء والأنسجة بالجسم، ويؤثر على على واحد من كل 10 آلاف شخص، 90 % منهم من النساء.

شارك الطبيب المقيم في لندن ، الدكتور سيرميد مزهر، الذي لديه 260 ألف متابع، مقطع فيديو لـ ووليري وهي تمشي في المستشفى متصلة بجهاز يحافظ على عمل رئتيها وقلبها، وتم تصوير ووليري في مقطع فيديو وهي تنتظر عملية زرع قلب ورئة وكلى، وقد أجريت لها العملية منذ ذلك الحين لكنها لا تزال في المستشفى.



ليدى جاجا

وأوضحت الأم، التي أنشأت حملة لجمع التبرعات المالية أثناء عدم قدرتها على العمل، أنها أصيبت بحالة تسمى الاستسقاء والتي تسبب تورمًا في البطن بسبب تراكم السوائل.

في يونيو 2022، تدهورت صحتها، وأصبحت السوائل في جسدها مشبعة برئتيها وكليتيها وقلبها.

وتقول إنها أصيبت بنوبة قلبية وسكتتين دماغيتين في الجانب الأيسر من جسدها وسكتة قلبية، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة طبية.

وقالت على صفحتها على موقع gofundme: "الاستيقاظ من الغيبوبة كان أحد أفضل الأشياء التي حدثت لي لأنني حصلت على فرصة ثانية في الحياة وأنا ممتنة للغاية لذلك"، مضيفة، "إن معاناتي من السكتة القلبية جعلتني أضطر إلى تعلم المشي مرة أخرى، وتعلم التحدث، وتعلم القيام بجميع أنشطتي اليومية العادية من جديد".



سيلينا

وأوضحت الأم، التي أنشأت حملة لجمع التبرعات المالية أثناء عدم قدرتها على العمل، أنها أصيبت بحالة تسمى الاستسقاء والتي تسبب تورمًا في البطن بسبب تراكم السوائل.

كشفت سيلينا جوميز عن إصابتها بمرض الذئبة منذ أكثر من عقد من الزمان، تم تشخيص إصابتها بهذا المرض المناعي الذاتي في عام 2013، وشرح الدكتور مزهر التأثيرات المدمرة التي يمكن أن يسببها مرض الذئبة على الجسم.

وأضاف، "إن هذه الحالة يمكن أن تؤثر على كل عضو في الجسم تقريبا، حيث يفشل جهاز المناعة في التعرف على الخلايا الغازية من جسمك ويبدأ في مهاجمة أنفسنا".

في عام 2017، شاركت الممثلة أنها خضعت لعملية زرع كلى في سن 24 عامًا فقط بسبب تلف الأعضاء المرتبط بمرض الذئبة.

في عام 2022، أصدرت أيضًا فيلمها الوثائقي، سيلينا جوميز: عقلي وأنا - والذي شرحت فيه رحلتها التي استمرت لسنوات مع مرض الذئبة وتحدثت عن صحتها العقلية، وكشفت المغنية ليدي جاجا أيضًا أنها خضعت لاختبار " إيجابي" للإصابة بهذا المرض في عام 2010.

وفقا لمايو كلينيك، يسبب مرض الذئبة الالتهاب، مما يؤثر على المفاصل والجلد والكلى وخلايا الدم والدماغ والقلب والرئتين، لا يزال السبب الدقيق الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض الذئبة غير معروف، على الرغم من الاعتقاد بأن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورًا في ذلك، ومن المعروف أن ضوء الشمس، والتوتر، والتدخين، وبعض الأدوية والفيروسات تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

ويُعتقد أيضًا أن هرمون الاستروجين الأنثوي يلعب دورًا - وهذا هو السبب في أن النساء في سن الإنجاب يتأثرن به في المقام الأول، وقد كشفت المغنية ليدي جاجا أيضًا أنها خضعت لاختبار " إيجابي" لمرض الذئبة في عام 2010

تشمل أعراض الذئبة (تراكم السوائل في الرئتين)، ومشاكل القلب والكلى، والتهاب المفاصل وظاهرة رينود (عندما تتحول الأصابع إلى اللون الأبيض أو الأزرق استجابة للتوتر أو البرد)، كما أن الطفح الجلدي على شكل فراشة على الوجه هو علامة رئيسية

يؤثر مرض الذئبة على 50 ألف شخص في المملكة المتحدة وأكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، لا يوجد علاج لهذا المرض، ولكن هناك علاجات متاحة يمكنها المساعدة في تقليل الأعراض.

ومع ذلك، يواجه المرضى في كثير من الأحيان طريقًا طويلًا لتشخيص المرض يستغرق ما يصل إلى 7 سنوات، حيث أن الأعراض واسعة النطاق تجعل من الصعب اكتشاف المرض.

وتشمل الأعراض الشائعة التي يشتكي منها المرضى التعب والحمى وآلام المفاصل مثل تصلبها وتورمها وآفات الجلد وضيق التنفس وألم الصدر، يمكن أن يحدث أيضًا جفاف العين، والصداع، والارتباك وفقدان الذاكرة، وتحول الأصابع إلى اللون الأبيض أو الأزرق في البرد أو عندما يكون الشخص تحت الضغط.

وتتشابه هذه العلامات مع العديد من الأمراض الأخرى، مما يعني أنه قد يكون من الصعب على الأطباء تحديد مرض الذئبة باعتباره السبب، وقد أطلق بعض الخبراء على هذه الحالة اسم "المتنكر العظيم" لهذا السبب.

وقد أطلق بعض الخبراء على هذه الحالة اسم "المتنكر العظيم" لهذا السبب.

ومن بين العلامات الدالة على ذلك ظهور طفح جلدي في الوجه يشبه الفراشة على كلا الخدين، ولكن هذا لا يحدث في جميع الحالات، تختلف أعراض الذئبة في شدتها وتستمر لفترات زمنية مختلفة، يعاني معظم المصابين من أعراض خفيفة تتفاقم إلى نوبات حادة مؤقتة من وقت لآخر.

وأضافت الصحيفة، إنه عندما يتم اكتشاف المرض في وقت مبكر، فإن 85 إلى 90% من المرضى يمكنهم أن يعيشوا حياة طبيعية على الأدوية التي تعمل على قمع الجهاز المناعي"، موضحة، إنه يولد بعض الأشخاص وهم معرضون للإصابة بمرض الذئبة، والذي قد يحدث نتيجة للعدوى، أو بعض الأدوية، أو أشعة الشمس.

وينصح الأطباء بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني من طفح جلدي غير مبرر أو حمى أو ألم أو تعب مستمر.

يعاني 6 من كل 10 أشخاص مصابين بالذئبة من مضاعفات في الكلى، بما في ذلك التهاب الكلية الذئبي، والذي يحدث عندما تهاجم الأجسام المضادة الذاتية للذئبة أجزاء الكلى التي تقوم بتصفية النفايات، يمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب الكلى والتسبب في عدم قدرتها على العمل بشكل صحيح وحتى الفشل.



