شكرا لقرائتكم خبر عن فسحة وفايدة.. طبيبة توضح إزاى نحافظ على صحة كبار السن فى المصيف والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة سامية عبد الرحمن، أستاذ طب المسنين وعلوم الإعمار بكلية الطب جامعة عين شمس، إن هناك عدة أشياء يجب أن يتجنبها كبار السن على شاطئ البحر للحفاظ على صحتهم.

وأوضحت أنه يجب تجنب الجلوس لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، حتى لا تحدث ضربة شمس، مع ضرورة تجنب الأطعمة غير الصحية والمكشوفة خاصة إذا كان كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة .



ونصحت الدكتورة سامية عبد الرحمن بضرورة الانتباه لنوعية الطعام التى يتناوله كبار السن فى المصيف، ويجب الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة والابتعاد عن تناول أكل الشارع حتى لا يصاب بالتسمم.وأكدت أنه من الضرورى تجنب سهر كبار السن لوقت متأخر لأن قلة النوم يؤثر على المناعة والتركيز والذاكرة.



وبحسب موقع seniorsbluebook يساعد ذهاب كبار السن إلى المصيف على تحسين اللياقة البدنية لهم من خلال المشى على الرمال والسباحة.



يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم على الشاطئ إلى تحسين القدرة على الحركة وزيادة مستويات الطاقة وتحسين الصحة البدنية بشكل عام.



ويؤثر الشاطئ بشكل مهدئ على العقل ويمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الصحة النفسية لكبار السن، حيث يخلق صوت الأمواج على الشاطئ أجواءً مهدئة تعزز الاسترخاء وتقلل من مستويات التوتر.



يمكن أن يؤدي التواجد في الطبيعة والتواصل مع العناصر الطبيعية للشاطئ إلى تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الوضوح العقلي وتعزيز الشعور بالسلام الداخلي.لا يوفر قضاء الوقت على الشاطئ مناظر جميلة والاسترخاء فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة لكبار السن لامتصاص فيتامين د الأساسي بشكل طبيعي من ضوء الشمس.

يلعب فيتامين د دورًا حاسمًا في تعزيز صحة العظام والرفاهية العامة. يساعد في امتصاص الكالسيوم، مما يساهم في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.