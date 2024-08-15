منظمات صحية عالمية تؤكد أن مخاطر فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 على الصحة العامة منخفضة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” والمنظمة العالمية للصحة الحيوانيّة، أن مخاطر فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في الحيوانات والبشر على الصحة العامة منخفضة.

وأوضحت المنظمة، أن خطر الإصابة بين الأشخاص المعرضين مهنيًا للحيوانات المصابة بالفيروس يتراوح ما بين منخفض إلى متوسط، اعتمادًا على التدابير الوقائية المعمول بها في مكان العمل للتخفيف من خطر انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان.

وأشارت إلى أن انتقال العدوى بين الحيوانات ما زال مستمرًا ، وتم الإبلاغ حتى الآن عن عدد محدود من الإصابات عبر انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

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