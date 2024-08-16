الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الصين أنها ستبدأ فحص الأشخاص القادمين إلى البلاد للكشف عن فيروس “إم بوكس” (جدري القردة) لمدة ستة أشهر قادمة، وفقاً لما ذكرته إدارة الجمارك الصينية اليوم الجمعة.

وأوضحت الجمارك أنه سيتم فحص أي شخص يدخل الصين من دول تسجل حالات إصابة بالفيروس، أو من كانوا على اتصال بحالات إصابة مؤكدة، أو من تظهر عليهم أعراض الفيروس. كما يجب تعقيم المركبات والبضائع وغيرها من الواردات القادمة من الخليج 365 التي توجد بها حالات إصابة بفيروس “إم بوكس” (جدري القردة)، وفقاً للبيان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي، وهو أعلى مستوى من التحذير لديها، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس “إم بوكس” (جدري القردة) في أفريقيا.

وأشارت المنظمة إلى وجود خطر يتمثل في إمكانية انتشار فيروس “إم بوكس” (جدري القردة) دولياً مرة أخرى بعد تفشيه في عام 2022، مما قد يشكل خطراً صحياً واسع الانتشار.

كما أعلنت السويد يوم الخميس تسجيل أول حالة مؤكدة خارج أفريقيا للسلالة الجديدة من فيروس “إم بوكس” (جدري القردة).

ويعتبر فيروس “إم بوكس” (جدري القردة) قريباً من فيروس الجدري. ويسبب الفيروس ظهور آفات جلدية، وحمى، وآلاماً عضلية. وهناك لقاحان متاحان، لكن هناك نقصاً فيهما في أفريقيا.

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