الهند توجه بتوخي الحذر في المطارات والموانئ بسبب جدري القردة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت الحكومة المركزية في الهند، توجيهات للسلطات في المطارات والمواني وعلى الحدود مع بنجلاديش وباكستان بتوخّي الحذر، وذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات بجدري القردة بات يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وأوضحت الحكومة – حسب ما ذكرت قناة “إنديا تي في” الهندية اليوم الثلاثاء – أنه سيتم تخصيص ثلاثة مستشفيات مركزية في البلاد للعزل في حال اكتشاف إصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بجدري القردة في الهند، إلا أنه تم اتخاذ تدابير المراقبة اللازمة لضمان الكشف عن الإصابات والاستجابة السريعة.

وجدري القردة هو مرض فيروسي ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات المطرية الاستوائية في وسط وغرب أفريقيا، وينتقل عن طريق الاتصال بشكل وثيق مع شخص مصاب، أو عبر ملامسة حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي، وأعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا.

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