تجمع تبوك الصحي يحصل على الاعتماد البرامجي لدبلوم تمريض الطوارئ لأربع سنوات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365- تبوك

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قرار الاعتماد لبرنامج دبلوم تمريض الطوارئ بتجمع تبوك الصحي لمدة أربع سنوات.

وأوضح الممثل النظامي للشؤون الاكاديمية بتجمع تبوك الصحي الدكتور أحمد الغامدي. أن البرنامج ينفذ لمدة أربع سنوات في كلاً من مستشفى الملك خالد ومستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الولادة والأطفال.

وبين الغامدي أن الحصول على الاعتماد للبرنامج جاء بعد إجراء تقييم شامل من أعضاء اللجنة الإشرافية على البرامج التدريبية وتأكدهم من إتمام متطلبات الاعتماد والالتزام بمعايير البرنامج والإجراءات المتبعة والنواحي التشغيلية والتدريبية لبدء التدريب فيه وذلك اعتباراً من بداية أكتوبر 2024م .

وأكد الغامدي بأنه تم تحديد الطاقة الإستيعابية للمتدربين من خلال مستويين كل مستوى ٦ متدربين بإجمالي ١٢ متدرب خلال السنة الواحدة كما سيتم توزيعهم على المستشفيات المعتمده للتدريب بمختلف البرامج الطبية المتنوعه في مجال طب الطوارئ.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط