شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عندما يتسبب عسر الهضم فى إفساد نومك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن للعديد من العوامل، بما فى ذلك جدول النوم غير المنتظم، وبيئة النوم السيئة، والاضطرابات المرتبطة بالنوم، أن تدمر نومك، لكن بصرف النظر عن ذلك، يمكن لـ عسر الهضم وحموضة المعدة أيضًا أن تؤثر على نومك، وهذا بسبب الانزعاج الناجم عن ارتجاع الحمض، والذى يحدث عندما تتدفق محتويات المعدة إلى المرىء، ما يؤدى إلى تهيج بطانة المرىء ويسبب إحساسًا بالحرقان فى الصدر، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

يمكن أن تحدث حرقة المعدة أثناء الليل عندما تستلقى للنوم أو أثناء نومك بالفعل، تشمل الأسباب الشائعة تناول وجبة ثقيلة وحارة على العشاء، والإفراط فى تناول الطعام، والتدخين، وبينما يمكن لأى شخص أن يصاب بهذه الحالة، يمكن الوقاية منها.

5 طرق فعالة لتجنب حرقة المعدة خاصة فى الليل حافظ على رأسك مرفوعًا

إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة من حين لآخر، وخاصة في الليل، فمن المستحسن إبقاء رأسك مرفوعًا لتقليل الانزعاج، فعندما تستلقي على السرير، يستقر حلقك ومعدتك على نفس المستوى، مما يسهل على محتويات المعدة، بما في ذلك الأحماض، أن تتدفق إلى المرىء، يمكن أن يؤدى هذا إلى زيادة حالات حرقة المعدة، مما يسبب الضيق ويتركك مضطربًا.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة

نشرت دراسة فى المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمى، أن الأشخاص الذين تناولوا العشاء خلال ثلاث ساعات من النوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الارتجاع المعدى المريئى (GERD) بسبع مرات من أولئك الذين انتظروا أربع ساعات أو أكثر.

اتخذ الاختيارات الغذائية الصحيحة

يمكن لبعض الأطعمة أيضًا أن تؤدى إلى ارتجاع الحمض وحرقة المعدة، وتشمل..

الأطعمة الدهنية أو المقلية

الأطعمة الحارة

الفلفل الحار

الشيكولاتة

جبن، ووجبات سريعة

الحمضيات والعصائر مثل الجريب فروت والبرتقال والأناناس والطماطم

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية

ارتدي ملابس فضفاضة

عدم ارتداء الملابس الضيقة واختيار الملابس الفضفاضة، وذلك لأن الملابس الضيقة أو الأحزمة يقال إنها تضع ضغطًا إضافيًا على المعدة، مما يتسبب في خروج حمض المعدة من خلال العضلة العاصرة المريئية السفلية (LES)، وهي جزء من الجسم يمنع الطعام المبتلع من العودة إلى الأعلى.