شكرا لقرائتكم خبر عن الفاكهة المجففة مفيدة لمعدتك وجهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

الفاكهة المجففة أحد أهم أنواع الفاكهة الصحية، ويتخوف الكثيرون من تناولها خوفا من نسب السكر المركزة فيه، لكن ما لا يعيه البعض أن للفاكهة المجففة فوائد صحية عديدة لعل من أهمها ما تفعله فى الجهاز الهضمى إذا ما استهلكنا نسبا جيدة ومعتدلة منها.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث شوتس الطبى، المعنى بالصحة العامة والأمراض والغذاء، فإن الفاكهة المجففة خاصة تلك التى يمكن تجفيفها فى المنزل تعمل على التخلص من محتوى الرطوبة الموجود فيها، والفاكهة المجففة كثيرة منها التمر والمشمش واللوز والفستق وغيرها الكثير من الفاكهة، ويخطئ البعض عندما يخرجها من النظام الغذائى خوفا من سعراتها الحرارية وسكرياتها فالاستخدام المعتدل لها يجعل فوائدها عظيمة للجهاز الهضمي وللجسم والمناعة بشكل عام.

وتابع التقرير أن الفاكهة المجففة لها أهمية فى تعزيز صحة الأمعاء والجهاز الهضمى، فهى تحتوى على نسب عالية للغاية من الألياف الطبيعية الغذائية بنوعيها الهامين النوع القابل للذوبان والنوع الآخر غير القابل للذوبان، وبالتالي فتعد هذه النوعيات مثل البرقوق المجفف أحد أهم الفاكهه المجففة التى تعزز من صحة الأمعاء والمعدة وتبطنها أيضا، كما أنها تعزز من سهولة هضم الطعام والتخلص من الفضلات بشكل سليم، فالألياف تحسن من سلامة الأمعاء وحركيتها ومقاومتها للإمساك والاضطراب المعوي والعسر الهضمي.

وأوضح التقرير أن الفاكهة المجففة يمكن باستهلاكها المعتدل الحفاظ على الوزن المثالي الصحي وعدم الزيادة في الوزن كما يعتقد البعض لأنها تشعرك بالشبع، وبالتالي يمكن استخدامها وتوظيفها بشكل سليم، كما أنها تعمل على تحسين حركية المعدة، حيث إنها تحسن من عمل البكتيريا الصحية التي تقلل من مشكلات الأمعاء والقرح واضطرابات المعوية والاضطرابات الهضمية وتعزز من حركة الأمعاء والإخراج، لأن بها بكتيريا نافعة مثل البرقوق المجفف على سبيل المثال.

ويقول الدكتور محمود بخيت استشارة الباطنة قصر العينى إن هناك الكثير من أنواع الفاكهة المجففة صحية ومفيدة للجسم والصحة، خاصة إذا تم تجفيفها جيدا منزليا، والتخلص من الرطوبة فيها، فتصبح طعاما جيدا للأطفال بدلا من الحلوى، ولكن تناول الفاكهة المجففة يجب أن يكون بشروط دون إسراف منها..

عدم تناول الفاكهة المجففة بكميات كبيرة

الاهتمام بالتنويع بين أنواعها التين والمشمش وبينها وبين المكسرات أيضا مثل الفول السودانى

شرب المياه بعد تناولها وقبل تناولها

عدم تناول كم من السكريات خلال اليوم بجانب الفاكهة المجففة

الاهتمام بتجفيف الفاكهة منزليا تجفيفا جيدا وفق خطوات صحية للتخلص من رطوباتها تماما

حساب السعرات الحرارية للفواكه المجففة ضمن السعرات الحرارية اليومية حتى لا تزيد نسب السعرات بشكل غير جيد

التقليل من نسب الفواكه المجففة التى تزيد الوزن وتحتوى على سكريات أعلى من غيرها مثل التين والمشمش والزبيب