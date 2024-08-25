شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فى سن اليأس.. أسباب مرضية للنزيف فى تلك المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

مرحلة سن اليأس أو مرحلة انقطاع الطمث التي تصل إليها كل امرأة في يوم من الأيام تختلف من حالة إلى أخرى، ومن امرأة إلى أخرى وفقًا لخصوبتها وطبيعة هرموناتها، تلك المرحلة تشتهر بانقطاع الدورة الشهرية تمامًا، وبالتالي فأى نزيف مهبلي في ذلك السن وبعد انقطاع الدورة الشهرية تماما أمر ملحوظ وغريب ويجب البحث عن أسبابه.

وفقا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فقد تعاني بعض السيدات اللاتي وصلن لسن اليأس أو على الأقل اقتربن منه، إلى حالة من النزيف المهبلي الحاد وغير الطبيعي، هذا الأمر له الكثير من الأسباب والتي من بينها:

إمكانية إصابة المرأة بقرحة من القرح المهبلية المزعجة من مدة طويلة أو بشكل مفاجئ مما قد يسبب نزيف مهبلي سريع.

بعض السرطانات والأورام قد تكون سببًا وراء الإصابة بهذه الدماء وهذا النزيف الذي يصيب السيدات في تلك السن، مثل سرطانات الرحم وسرطانات عنق الرحم وسرطانات المبيض، فضلاً عن الأورام الليفية وغيرها.

وقالت الدكتورة ابتسام السباعي، استشاري الأمراض التناسلية قصر العينى إن النزيف الذي يصيب السيدات بعد الوصول إلى سن اليأس أمر وارد وليس مستحيل، ولكن لابد أن يكون وراءه سببًا مرضيًا، ولعل من أهمها:

- الإصابة باضطرابات مهبلية نتيجة اضطرابات الهرمونات الذي يصيب السيدة في تلك السن خاصة إذا كان انقطاع الطمث قريبًا وليس بعيدًا.

- بعض الالتهابات والمشكلات المهبلية أو المرضية أيا كان نوعها قد تجعل النزيف عرضًا خطيرًا لها.

- بعض الحالات التي تعاني خلالها المرأة من جفاف شديد في المهبل قد تعانى هذا النزيف

ونصحت الدكتورة ابتسام بضرورة الإهتمام بالعرض على المختص سريعًا وعدم إهمال هذا النوع من النزيف لفترات طويلة، والكشف المبكر عن أي مشكلة في الرحم أو في المهبل، ومعرفة سبب النزيف خاصة إذا كان متكررا ويأتيها بين الحين والآخر.