شكرا لقرائتكم خبر عن نضارتك بتعورك.. اعرف إزاى تعالج التهابها بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

نظاراتك التي لا يمكنك الاستغناء عنها، يمكن أن تسبب لك مشكلة شائعة وهى التهابات جلدية عند جوانب الأنف، تلك المشكلة التي يعانى منها الكثيرون، تسبب الإزعاج وينتج عنها التقرح والحكة الجلدية، والالتهاب في أماكن سنادات النظارة، كذلك قد يعانى البعض من حرقة شديدة بها.

وعنها قال تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن العلامات التي تتركها النظارات على لأنف يمكن أن تسبب التهابا، ويمكن أن تخلف علامات أيضا، وهى مشكلة مزعجة، ووفقا للتقرير فمن الممكن اللجوء لاستخدام أحماض الجلد الصحية، مثل حمض فيتامين سى الصحى الذى يعمل على تقشير الجلد بشكل آمن، والتخلص من القشور الجلدية تدريجيا، كذلك يعتبر الاعتماد على الصن بلوك أو واق الشمس سبب في الوقاية من تلك الالتهابات، هذا فيما يخص علامات النضارات التي تخلفها، مما يؤدى إلى التخلص من العلامات.

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة رضوى عراقى أخصائى الأمراض الجلدية جامعة شبين، إن النظارات وكثرة ارتدائها قد يخلف التهابات على جوانب الأنف خاصة في فصل الصيف ومع زيادة فرص التعرق، هذا الأمر الذى يخلف بعض الالتهابات مكانها، أو الحرقة والألم والتحسس الجلدى، والطفح كذلك، ويمكن علاج مثل هذه الحالات في فترة الالتهاب من خلال بعض الدهانات التي يصفها الطبيب المختص وفقا للحالة ولتحديد نوع التحسس، وطبيعة الالتهاب، وفى الغالب ما تزول هذه العلامات من تلقاء نفسها بتخفيف ارتداء النظارة.

وتنصح أخصائى الجلدية بضرورة تخير نوعيات نظارات لا تسبب التحسس الجلدى، فالمعدن يمكن أن يثير الحكة والتحسس لدى البعض، كذلك يجب الحفاظ على الجلد مرطبا دائما، والاعتناء بالترطيب العام لمناطق الوجه بعيدا عن الهالات بالمرطب اليومى، هذا الترطيب يحمى البشرة من التحسس والالتهاب ويعزز من التخلص السريع من الندبات والعلامات التي يمكن أن تظهر على الجلد لأى سبب.