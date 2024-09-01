شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب لآلام الصدر لا ترتبط بالنوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

يربط كثير من الناس بين آلام الصدر والنوبة القلبية، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى آلام الصدر، و قد تتمكن من معرفة أن ألم الصدر عضلي إذا لم يستمر لأكثر من عدة دقائق، وقد تكون إصابة الصدر أو شد العضلات هي السبب إذا كان الألم مؤلمًا أو يزداد سوءًا عند الضغط على المنطقة. وتشمل الأسباب الأخرى لألم الصدر حرقة المعدة والالتهابات ونوبات الهلع ، وفقا لما نشره موقع health

الأسباب المختلفة لألم الصدر 1. شد عضلي في الصدر

قد يخطئ البعض في الخلط بين إجهاد عضلة الصدر وشيء أكثر خطورة، مثل النوبة القلبية، وقد تتمكن من التمييز بين النوبة القلبية وشد عضلة الصدر بالضغط على جدار صدرك، من المرجح أن يكون الألم ناتجًا عن إصابة وليس مشكلة في قلبك إذا كان مؤلمًا.

وتحدث النوبة القلبية عندما يتسبب شيء ما في تقليل تدفق الدم الذي يحمل الأكسجين إلى عضلة القلب أو قطعه تمامًا. وقد تسبب النوبات القلبية ألمًا يستمر لساعات وقد يكون مميتًا إذا لم يتم علاجه، ولا تشير كل آلام الصدر إلى نوبة قلبية. على سبيل المثال، الذبحة الصدرية هي نوع من آلام الصدر التي قد تشعر بها وكأنها ضغط أو انقباض في صدرك، وعادةً ما تحدث عندما تبذل مجهودًا بدنيًا. تحدث الذبحة الصدرية إذا كان هناك نقص في إمدادات الدم والأكسجين إلى عضلة القلب.

2. حرقة المعدة

يعد الارتجاع العرضي شائعًا نسبيًا وربما لا داعي للقلق. قد تكون مصابًا بالارتجاع المعدي المريئي (GERD) إذا كنت تعاني من الارتجاع أكثر من مرة أسبوعيًا، وحمض المعدة شديد الحموضة. ونتيجة لذلك، يسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي إحساسًا بالحرقان خلف عظم الصدر.

3. التهاب غلاف القلب

التهاب غلاف القلب هو التهاب يصيب غلاف القلب، أو طبقات الأنسجة المحيطة بالقلب. يعد الألم الحاد والطعني في الجانب الأيسر أو الجزء الأمامي من الصدر أحد أكثر أعراض التهاب غلاف القلب شيوعًا. قد يحدث الألم في البطن أو الظهر أو الرقبة أو الكتفين.قد يكون الألم أكثر شدة عند التنفس بعمق أو السعال أو الاستلقاء أو البلع. وعلى النقيض من ذلك، قد يتحسن الألم عند الانحناء إلى الأمام أثناء الجلوس.

4. ألم الصدر الجنبي

يمكن أن يكون لألم الصدر عدة أسباب رئوية ، وقد تخلط بسهولة بين مصدر الألم لأن القلب والرئتين موجودان في الصدر، وألم الصدر الجنبي هو التهاب في غشاء الجنب، أو بطانة الرئتين. وقد تشعر بألم مفاجئ حارق أو حاد أو طعن في الصدر أثناء التنفس بعمق.

5. الإصابة بهربس جدرى الماء

يظل الفيروس المسبب لجدري الماء كامنًا في الخلايا العصبية لفترة طويلة بعد أن تتلاشى البقع، ويحدث الهربس عندما ينشط الفيروس المسبب لجدري الماء، وعادةً ما يحدث ذلك لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

6. التهاب غضروف الضلع

التهاب غضروف الضلع هو التهاب الأنسجة التي تربط الأضلاع بعظمة الصدر. عادةً ما يسبب التهاب غضروف الضلع شعورًا بالضغط على جدار الصدر. قد تشعر بألم عند الضغط على المنطقة كما لو كنت تعاني من إجهاد عضلي.

والتهاب غضروف الضلع هو سبب شائع غير ضار لألم جدار الصدر. ومع ذلك، فإن زيارة مقدم الرعاية الصحية هي فكرة جيدة إذا أصبت فجأة بالتهاب غضروف الضلع.

7. التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس الحاد هو التهاب مفاجئ للبنكرياس، الذي يقع خلف المعدة مباشرة. وفي أغلب الأحيان، يسبب التهاب البنكرياس ألمًا شديدًا في البطن يمكن أن ينتشر إلى الصدر بالإضافة إلى آلام الصدر،

8. نوبة الهلع

نوبة الهلع هي قلق شديد بسبب استجابة الجسم للقتال أو الهروب. يمكن أن تشبه نوبة الهلع نوبة قلبية بالإضافة إلى ألم الصدر،