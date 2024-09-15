شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب حرقة العين.. الوقاية وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

حرقة العين هي شعور بالوخز أو التهيج في إحدى العينين أو كلتيهما. وتتراوح الأسباب المحتملة بين المهيجات البيئية مثل دخان التبغ إلى الحالات الصحية الأساسية مثل متلازمة جفاف العين. واعتمادًا على السبب، يمكن أن تكون حرقة العين حادة (قصيرة المدى) أو مزمنة (طويلة المدى) وفقا لما نشره موقع

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أسباب حرقة العين

يمكن أن تتسبب عدة عوامل في حرقة العين، بما في ذلك المهيجات البيئية والحالات الكامنة. يعد تحديد السبب هو الخطوة الأولى في إيجاد علاج فعال وتخفيف الألم.

جفاف العين

تحدث جفاف العين عندما لا تنتج عيناك ما يكفي من الدموع. تحدث متلازمة جفاف العين عندما تتبخر الدموع بسرعة كبيرة أو لا تنتشر بالتساوي في جميع أنحاء عينيك. يمكن أن يؤدي قلة الرطوبة والتشحيم على سطح العين إلى عدم راحة العين التي قد تشعر بها مثل الإحساس بالحرقان.



التهاب الجفن

التهاب الجفن هو التهاب يصيب الجفون عادة على طول الحواف حيث تنمو الرموش. ويحدث عندما تتراكم البكتيريا عند قاعدة الرموش أو عندما تسد الغدد الدهنية الصغيرة في الجفون. ويصاب بعض الأشخاص بالتهاب الجفون بسبب زيادة أعداد حشرة ديمودكس، وهي حشرات مجهرية تعيش عند قاعدة بصيلات الشعر.

التهاب الملتحمة (العين الوردية)

التهاب الملتحمة هو التهاب في ، الغشاء الرقيق الذي يغطي الجزء الأبيض من العين والجفون الداخلية. يؤدي التهاب الملتحمة إلى زيادة وضوح الأوعية الدموية الصغيرة في العين، مما يتسبب في ظهور بياض العين باللون الوردي أو المحمر. التهاب الملتحمة معدي ويمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الجلد للجلد.

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لحرقان العين ما يلي:

الزوائد اللحمية: تُعرف أيضًا باسم "عين راكب الأمواج"، وهي عبارة عن نمو غير سرطاني لأنسجة لحمية يمكن أن تنمو إلى حجم كبير بما يكفي لتمتد إلى القرنية، مما يؤثر على الرؤية. يمكن أن تتسبب الرياح والتعرض المطول للأشعة فوق البنفسجية في ظهور الزوائد اللحمية. قد تشمل الأعراض حرقة العين واحمرارها وعدم الراحة بشكل عام في عينيك.

الحالات المناعية الذاتية: بعض الاضطرابات المناعية الذاتية المزمنة، مثل متلازمة العين الجافة، يمكن أن تسبب جفاف وحرقان في العينين.

التهاب القرنية الضوئي: يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو الضوء الاصطناعي إلى حروق الشمس في العينين أو التهاب القرنية الضوئي. كما يمكن أن يؤدي مشاهدة كسوف الشمس أو انعكاس أشعة الشمس على الثلج أو الماء إلى حروق الشمس في العين والتي يمكن أن تسبب ألمًا حارقًا وتغيرات في الرؤية.

استخدام العدسات اللاصقة: إن ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة أو عدم الاهتمام بنظافة العدسات اللاصقة قد يسبب حرقة العين واحمرارها وجفافها.

التعرض للمواد الكيميائية: التعرض للمواد الكيميائية القاسية، مثل الكلور في حمامات السباحة، أو ملوثات الهواء، يمكن أن يهيج العينين، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقان والاحمرار والدموع.

علاج حرقة العين

يمكن أن يساعد علاج حرقة العين في تخفيف الألم وعدم الراحة والأعراض الأخرى المتفاقمة. قد تختفي بعض أسباب حرقة العين بالعلاجات المنزلية، بينما قد تتطلب أسباب أخرى علاجًا طبيًا.

العلاجات المنزلية

يمكن أن تساعد تدابير العناية الذاتية في تخفيف بعض أسباب حرقة العين. تشمل العلاجات المنزلية لحرقة العين ما يلي:

الكمادات الباردة: إن وضع كمادات باردة، مثل قطعة قماش باردة ورطبة، يمكن أن يقلل الالتهاب ويخفف من حرقة العين.

كمادات دافئة: يمكن أن يساعد مسح الجفون والرموش برفق باستخدام قطعة قماش دافئة ورطبة على إزالة القشور أو القشور التي تشبه قشرة الرأس وتنظيف الانسدادات في القنوات الدمعية.

الدموع الاصطناعية: يمكن لقطرات العين المتاحة دون وصفة طبية أن تعمل على ترطيب عينيك وتقليل الجفاف.

نظافة الجفن: تنظيف الجفون بلطف باستخدام شامبو الأطفال المخفف أو منتجات تنظيف الجفون والماء الدافئ يمكن أن يساعد في إزالة الأوساخ ومنع فرط نمو البكتيريا.

تجنب المواد المسببة للحساسية: إذا كنت تعاني من حساسية العين، فتجنب أو حد من تعرضك للمواد المسببة للحساسية المعروفة. ارتدِ واقيات العين، مثل النظارات الشمسية، في الهواء الطلق، وفكر في تنظيف سجاد المنزل بالمكنسة الكهربائية بانتظام لتجنب المواد المسببة للحساسية.