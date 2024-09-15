شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الأهلى والمصري فى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فرسان الكرة المصرية اليوم، الأحد، خوض مهمة أفريقية جديدة من أجل الحفاظ على سيطرة الفراعنة على البطولات القارية، بعدما قدمت الأندية المصرية مثالاً رائعاً الموسم الماضي، حيث توج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز فى المباراة النهائية على الترجي بنتيجة 1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما توج الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بقاعدة الهدف خارج الديار، حيث خسر الأبيض في المغرب 2-1، ثم فاز في القاهرة 1-0.

ويمثل الفراعنة في البطولات الأفريقية بنسخة الموسم الجديد كل من الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز الوصيف، في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك ثالث الدوري، والمصري رابع المسابقة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

موعد مباراة المصري والهلال الليبي

يستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى 10 لاعبين من رحلة فريقه المتوجهة لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى، وهم أشرف داري للإصابة ومصطفى مخلوف لوجهة نظر فنية بجانب السباعى كريم فؤاد، وكريم الدبيس وعلى معلول و عمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير بسبب عدم القيد أفريقياً.

وقام الأهلي بقيد عمر الساعي بعد 31 أغسطس الماضي والذي كان آخر موعد للقيد في القائمة الأولى ثم قام النادي بقيد الرباعي الشاب، أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ليغيب هذا الخماسي عن دور الـ32 لدوري الأبطال وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءً من دور المجموعات.

واستبعد الأهلي من القائمة الأفريقية الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة، حيث أجرى الأول جراحة في وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة، فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى كلا من: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - عمر كمال عبد الواحد – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو-وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا".

وعانى إمام عاشور من الاصابة بألم فى الركبة فيما تعافى عمرو السولية من إصابة شد فى عضلة السمانة بينما انتهت أزمة غياب محمود كهربا عن التدريبات الثلاثاء الماضى بعد توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب ظروف مرض والدته.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر غداً الاحد على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.