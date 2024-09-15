شكرا لقرائتكم خبر عن هل الاستحمام بالماء البارد في الصباح مفيدا لصحتك؟.. اعرف الفوائد والمخاطر والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يوفر الاستحمام بالماء البارد مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، من تحسين الدورة الدموية وتعزيز المناعة إلى تحسين الحالة المزاجية ومساعدة العضلات على التعافي، ومع ذلك، فهي ليست حلاً يناسب الجميع، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الاستحمام بالماء البارد في الصباح ومخاطره، بحسب موقع "تايمز ناو".

فوائد الاستحمام بالماء البارد في الصباح يعزز الدورة الدموية ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية

أحد التأثيرات المباشرة للاستحمام بالماء البارد هو زيادة الدورة الدموية عند التعرض للماء البارد، يضيق الجسم الأوعية الدموية للحفاظ على الحرارة. بمجرد الخروج من الدش البارد، تتمدد الأوعية الدموية (توسع الأوعية الدموية)، مما يسمح للدم بالتدفق بكفاءة أكبر.

تساعد هذه العملية على تحسين الدورة الدموية، مما قد يكون مفيدًا لصحة القلب.

وفقًا لدراسة نشرت في PLOS One، فإن التعرض المنتظم للماء البارد يمكن أن يحسن وظيفة الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

يعني تحسين الدورة الدموية توصيل المزيد من الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يقوي المناعة

قد يعزز الاستحمام بالماء البارد أيضًا جهاز المناعة. فحصت دراسة أجريت في هولندا، ونشرت في مجلة التحقيقات السريرية، آثار الاستحمام بالماء البارد على وظيفة المناعة.

و أفاد المشاركون الذين استحموا بالماء البارد يوميًا لمدة 30 يومًا بانخفاض بنسبة 29 % في أيام المرض مقارنة بمن استحموا بالماء الدافئ.

وخلص الباحثون إلى أن التعرض للبرد قد يحفز جهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة العدوى.

يعزز اليقظة

الاستحمام بالماء البارد له تأثير قوي على اليقظة العقلية. عندما يضرب الماء البارد الجلد، تحفز الصدمة استجابة الجسم للقتال أو الهروب، مما يتسبب في اندفاع الأدرينالين وزيادة معدل ضربات القلب. يمكن أن تساعدك هذه الاستجابة الطبيعية على الاستيقاظ، وتحسين تركيزك، وتعزيز صفاء ذهنك، مما يجعل الاستحمام بالماء البارد خيارًا ممتازًا لمن يستيقظون مبكرًا ويبحثون عن بداية يومهم.

تحسين المزاج

علاوة على ذلك، ارتبط التعرض للبرد بتحسن الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب.

اقترحت دراسة نشرت في مجلة Medical Hypotheses أن الاستحمام بالماء البارد قد يحفز إنتاج الإندورفين، وهي المواد الكيميائية "التي تمنح الشعور بالسعادة" في الدماغ، ويزيد من توفر الناقلات العصبية مثل النورادرينالين، والتي يمكن أن تقلل من الاكتئاب.

يساعد على تعافي العضلات

يستخدم الرياضيون الغمر بالماء البارد بشكل شائع لتسريع تعافي العضلات بعد التدريبات المكثفة. يساعد البرد في تقليل الالتهاب وتراكم حمض اللاكتيك، وكلاهما يساهم في آلام العضلات. في حين أن الوقوف تحت دش بارد قد لا يكون بنفس فعالية حمام الثلج الكامل، إلا أنه لا يزال بإمكانه تقديم بعض الفوائد.

قد يعزز فقدان الوزن

من المدهش أن الاستحمام البارد قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن. يحفز التعرض للبرد إنتاج الدهون البنية، التي تحرق الطاقة لتوليد الحرارة، على عكس الدهون البيضاء، التي تخزن الطاقة.

وجدت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي أن التعرض المنتظم للبرد يمكن أن يزيد من نشاط الدهون البنية، مما يؤدي إلى تحسين التمثيل الغذائي وفقدان الوزن المحتمل.

ومع ذلك، في حين أن الاستحمام البارد يمكن أن ينشط الدهون البنية، فإن فوائد فقدان الوزن متواضعة ولا ينبغي الاعتماد عليها كاستراتيجية أساسية لفقدان الدهون.

يحسن صحة الجلد والشعر

يمكن أن يفيد الماء البارد الجلد والشعر عن طريق سد المسام ومنع فقدان الزيوت الطبيعية. على عكس الماء الساخن، الذي يمكن أن يجرد الجلد من زيوته الواقية ويتركه جافًا، يساعد الماء البارد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة. يمكن للاستحمام البارد أيضًا أن يعزز لمعان الشعر عن طريق تسطيح بصيلات الشعر وزيادة انعكاس الضوء.

مخاطر الاستحمام بالماء البارد

على الرغم من هذه الفوائد، إلا أن الاستحمام بالماء البارد ليس مناسبًا للجميع. يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل أمراض القلب، توخي الحذر، حيث يمكن أن تتسبب الصدمة المفاجئة من الماء البارد في ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو الربو صعوبة في التنفس تحت الماء البارد بسبب استجابة الجسم الطبيعية للممرات الهوائية الضيقة.