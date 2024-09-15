شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات حادث تصادم قطاري الشرقية إلى 4 حالات والان مع تفاصيل الخبر

لقى رمضان حسن حنفي، مصرعه منذ قليل، وهو من المصابين إثر حادث تصادم قطاري الشرقية، وهو من الزقازيق 51 سنة، ليرتفع عدد ضحايا حادث التصادم إلى 4 حالات وفاة.

كان المتوفي اجتجز في العناية المركزة بمستشفي جامعة الزقازيق، في حالة حرجة يعاني من كسور متعددة ونزيف بالبطن، وتوفي فجر الأحد متأثرا بإصابته.

كان حادث تصادم وقع بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، أسفر حتى الآن عن إصابة 49 ووقوع 4 حالات وفاة.

