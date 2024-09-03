شكرا لقرائتكم خبر عن لو بترضعى طبيعى وبتشتغلى.. طرق صحية للاحتفاظ بلبن الأم والان مع تفاصيل الخبر

بعد الولادة تسعى جميع الأمهات الجدد لتقديم الرضاعة الطبيعية للطفل حديث الولادة، خاصة حليب السرسوب المهم لتقوية مناعته وحمايته من التعرض لأى مضاعفات الخاصة بعد الولادة.

لكن ماذا تفعل الأم حال الخروج لشراء أى أغراض أو النزول للعمل بعد فترة الإجازة الخاصة بعد الولادة؟

أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع healthshots، أنه يمكن للأمهات الجدد تخزين حليب الثدى، عن طريق استخدام مضخة الثدى التى تساعد فى شفط الحليب، وتخزينه فى حافظات خاصة بهذا الأمر.

وقدم التقرير أبرز الفوائد التي تعود على الأم والطفل عند تخزين حليب الثدي، ومنها..

-إذا كان طفلك يعاني من مشاكل بعد الولادة التي قد لا تجعلك قادرة على إرضاعه طبيعيًا، فلا يزال بإمكانه تلقي حليب الثدي بمساعدة مضخة، ووضعة في زجاجة الرضاعة.

- يضمن حصول طفلك على حليب الثدي حتى عندما تكونين بعيدة، فى العمل أو الدراسة.

- يخفف من الانزعاج الناتج عن الثديين الممتلئين للغاية بعد الولادة.

- يوفر الحليب لطفلك حال صعوبة الرضاعة الطبيعية.

- يساعد على الحفاظ على إنتاج الحليب أو زيادته.

- يسمح لك بمواصلة تضمين حليب الثدى فى النظام الغذائى لطفلك بالإضافة إلى الأطعمة الصلبة لتوفير العناصر الغذائية.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور مدحت أحمد استشاري طب الأطفال في قصر العيني، أن حليب الثدي المخزن، يمكن وضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط، أما يمكن تخزينة في الفريزر لمدة تصل عدة أشهر، وذلك على حسب عمر الطفل، فكل فترة عمرية لها بعض الشروط.

وأوضح أن أهم فترة للرضاعة الطبيعية هي أول 6 أشهر، حيث يكون اعتماد الطفل الكلي عليها، كما أنها تقدم له التغذية الكامله، فيمكنك إذا كان طفلك أقل من 6 أشهر تخزين حليب حتى إتمامه هذا العمر، والسبب أن خصائص الحليب تختلف في كل فترة عمرية.