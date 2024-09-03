شكرا لقرائتكم خبر عن العين الكسولة.. استشارى يوضح الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

العين الكسولة، أو ما يطلق عليه طبيًا الغمش، هي اضطراب بصري يصيب الأطفال ويتطور بشكل عام أثناء الولادة وحتى سن 7 سنوات، ويتطور ضعف البصر عندما يحدث خلل بين كيفية عمل الدماغ والعين معًا، وعادة ما يحدث في عين واحدة فقط، ولكن في بعض الحالات، يحدث في كلتا العينين.

لا يعني مصطلح العين الكسولة أن الشخص الذي يعاني منها كسول، ولكن لأن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون التحكم في كيفية عمل أعينهم.

كشف الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب العيون جامعة بنها، أن كسل العين يحدث أثناء فترة الطفولة عندما يركز المخ على عين واحدة بدلاً من الاثنتين، وهذا يعني أنه إذا كانت أي حالة في إحدى العينين تجعل الرؤية سيئة، فإن المخ يبدأ تلقائيًا في الاعتماد فقط على العين الأقوى ويوقف إشاراته من العين الأضعف.

وعن أكثر الأسباب شيوعا في التسبب بكسل العين فهى وجد مشاكل العين الشائعة من قصر أو طول النظر، والحول عند الأطفال، ومشاكل في عدسة العين ضبابية أو غائمة تؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

قد يعاني الأطفال المصابون بكسل العين من مشاكل في تحديد مدى قرب أو بعد جسم ما، قد تلاحظ الأم على الحول محاولة غلق عينه أو الحول عند النظر للأشياء، وعدم توازن بين العين.

وعن طرق العلاج أوضح الطبيب أنه مع اكتشافها مبكرا يكون الحل أسرع، ومن بعض الطرق الفعالة التي نتبعها ، ممارسة تمارين للعين يحددها الطبيب المعالج ويمرن عليها الطفل يجب القيام بها يوميا، وفى بعض الحالات نغطى العين السليمة لنكثف العمل بالعين الكسولة ودفع المخ إلى التركيز بشكل أكبر على العين الأضعف، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تقوية قدرتها على الرؤية، وإذا كان الطفل يعانى من مشاكل في الرؤية، يجب استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة المناسبة لضمان حصول كلتا العينين على رؤية واضحة.