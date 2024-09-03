شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نفايات تصنيع المضادات الحيوية تسهل ظهور بكتيريا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الصحة العالمية أول إرشادات لها على الإطلاق بشأن التلوث الناجم عن المضادات الحيوية من التصنيع، وتسلط الإرشادات الجديدة بشأن إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة لتصنيع المضادات الحيوية الضوء على هذا التحدي المهم والمهمل قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات الذي سيعقد في 26 سبتمبر 2024.

وقالت في بيان لها، إن ظهور وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات الناجمة عن التلوث بالمضادات الحيوية قد يؤدي إلى تقويض فعالية المضادات الحيوية على مستوى العالم، بما في ذلك الأدوية المنتجة في مواقع التصنيع المسؤولة عن التلوث.

وعلى الرغم من توثيق مستويات التلوث العالية بالمضادات الحيوية على نطاق واسع، فإن هذه القضية غير منظمة إلى حد كبير، ولا تتناول معايير ضمان الجودة عادة الانبعاثات البيئية، وبالإضافة إلى ذلك، بمجرد توزيع المضادات الحيوية، هناك نقص في المعلومات المقدمة للمستهلكين حول كيفية التخلص منها عندما لا يتم استخدامها، على سبيل المثال، عند

انتهاء صلاحيتها أو عند انتهاء دورة العلاج ولكن لا يزال هناك مضاد حيوي متبقي.

وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات بالإنابة: "إن النفايات الدوائية الناتجة عن تصنيع المضادات الحيوية يمكن أن تسهل ظهور بكتيريا جديدة مقاومة للأدوية، والتي يمكن أن تنتشر عالميًا وتهدد صحتنا، إن السيطرة على التلوث الناجم عن إنتاج المضادات الحيوية يساهم في الحفاظ على فعالية هذه الأدوية المنقذة للحياة للجميع".

وعلى الصعيد العالمي، هناك نقص في المعلومات المتاحة عن الأضرار البيئية الناجمة عن تصنيع الأدوية، وقالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية: "توفر الإرشادات أساسًا علميًا مستقلاً ومحايدًا للجهات التنظيمية والمشترين والمفتشين والصناعة نفسها لتضمين مكافحة التلوث الناجم عن المضادات الحيوية في معاييرها، والأمر الحاسم هو أن التركيز القوي على الشفافية من شأنه أن يزود المشترين والمستثمرين وعامة الناس بالقدرة على اتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار جهود الشركات المصنعة للسيطرة على التلوث الناجم عن المضادات الحيوية".

وقد دعت مجموعة من الهيئات الدولية إلى هذا التوجيه، بما في ذلك المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة في مجموعة الدول السبع وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقالت جاكلين ألفاريز، رئيسة فرع قسم الصناعة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "إن دور البيئة في تطوير ونقل وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات يحتاج إلى دراسة متأنية لأن الأدلة تتزايد، وهناك اتفاق واسع النطاق على أن العمل على البيئة يجب أن يصبح أكثر بروزًا كحل، ويشمل ذلك منع التلوث والسيطرة عليه من الأنظمة البلدية ومواقع التصنيع ومرافق الرعاية الصحية وأنظمة الأغذية الزراعية".

وقد تم تطوير الإرشادات بالتعاون الوثيق مع مجموعة متنوعة من الخبراء الدوليين الذين يمثلون الأوساط الأكاديمية والجهات التنظيمية والمفتشين والمنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها من القطاعات، كما خضعت المسودة للتشاور العام، وحصلت على مدخلات قيمة من الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين، كما تبنت الصناعة هذا التحدي، من خلال مبادرة طوعية بقيادة الصناعة والتي يمكن تحديثها في بعض المجالات لتتماشى مع الإرشادات الجديدة.

توفر الإرشادات أهدافًا تتعلق بصحة الإنسان للحد من خطر ظهور وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات، فضلاً عن أهداف لمعالجة المخاطر التي تتعرض لها الحياة المائية بسبب جميع المضادات الحيوية المخصصة للاستخدام البشري أو الحيواني أو النباتي، وتغطي جميع الخطوات من تصنيع المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) وصياغتها إلى المنتجات النهائية، بما في ذلك التعبئة والتغليف الأولي.

تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تصبح البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات غير قادرة على الاستجابة للأدوية، مما يجعل الناس أكثر مرضًا ويزيد من خطر انتشار العدوى التي يصعب علاجها والمرض والوفاة، وترجع مقاومة مضادات الميكروبات إلى حد كبير إلى سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها، ولكن في الوقت نفسه، لا يتمكن العديد من الناس في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى الأدوية المضادة للميكروبات الأساسية.