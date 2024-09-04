شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتعمل تقويم أسنان اعرف الفرق بين الشفاف والمعدنى وأيهما أفضل والان مع تفاصيل الخبر

يوصي أطباء الأسنان بتركيب تقويم شفاف لمساعدتك على العناية بصحة أسنانك، مع الحفاظ على مظهرك، والتقويم الشفاف مصنوع من مادة بلاستيكية أو أكريليك شفافة ويلائم الأسنان بإحكام، ولكن يمكن إزالته لتناول الطعام وتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، وفقا لموقع تايمز ناو.

وبحسب الأطباء فإن التقويمات المعدنية التقليدية تسبب تسوس الأسنان حيث يلتصق الطعام بأسنانك لفترات طويلة مما يؤدي إلى إزالة المعادن - وهي حالة يضعف فيها مينا الأسنان، يمكن أن يؤدي هذا الضعف إلى ظهور بقع بيضاء على الأسنان وفي النهاية إلى تسوس الأسنان.

ما هو التقويم الشفاف ولماذا يعد أفضل بديل للتقويم المعدني؟



التقويم عبارة عن تركيبات شفافة قابلة للإزالة تحرك أسنانك تدريجيًا إلى مكانها الأولى إنها بديل أسرع وأكثر جمالية وأكثر راحة لتقويم الأسنان المعدني.

تتكون التقويمات الشفافة من بلاستيك متين وشفاف، وهي غير مرئية تقريبًا عند ارتدائها، وهي ميزة كبيرة للبالغين والمراهقين الذين يريدون تجنب مظهر التقويمات المعدنية.

أحد أفضل الأشياء في التقويمات هو أنه يمكنك إخراجها متى احتجت إلى ذلك، سواء كان ذلك لتناول الطعام أو الشرب أو تنظيف الأسنان بالفرشاة أو استخدام خيط الأسنان. وهذا يعني أنه يمكنك مواكبة روتين نظافة الفم المعتاد والاستمتاع بأطعمتك المفضلة دون أي قلق بشأن إتلاف تقويمك .

في حين تعمل التقويمات بشكل جيد للعديد من مشاكل تقويم الأسنان، إلا أنها أيضًا الأفضل للحالات الخفيفة إلى المتوسطة.