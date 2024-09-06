شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت وعايز ترطب على نفسك.. تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، من الضروري التركيز على الأطعمة المرطبة والكثيفة السعرات الحرارية للحفاظ على مستويات الطاقة مع البقاء ضمن أهداف السعرات الحرارية الخاصة بك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 أطعمة تتميز بمحتواها العالى من الترطيب هتساعدك في فقدان وزنك بسهولة:

الأفوكادو

غني بالدهون الصحية وكثيف السعرات الحرارية ويوفر الترطيب بسبب محتواه العالي من الماء، ويمكن إضافته إلى السلطات وغيرها.

البيض

البيض غني بالعناصر الغذائية وغني بالبروتين ومنخفض السعرات الحرارية، كما يحتوي على نسبة عالية من الماء، ويمكن تناوله مسلوقًا أو كعجة مع الخضار وغيرها من الخيارات الأخرى.

الجبن القريش

تحتوى الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين والدهون وهو مصدر جيد للكالسيوم، كما تحتوي على نسبة معتدلة من الماء، ويمكن تضمينها في السلطات وغيرها، فهى متعددة الاستخدامات.

الخيار

الخيار معروف بمحتواه العالى من الماء بما يدعم الترطيب بجانب أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن، ويمكن طبعًا إضافته للسلطات أو تناوله بمفرده كوجبة خفيفة.

صدور الدجاج

تعتبر صدور الدجاج أحد أشكال البروتين الخالي من الدهون ومنخفض السعرات الحرارية مع توفير الترطيب الجيد، ويمكن تناوله مشويًا أو إضافته للسلطات والسندويشات.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة كثيفة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ومرطبة بشكل معتدل، فهى توفر طاقة مستدامة للجسم، ويمكن تناولها مشوية أو مسلوقة.