خلطات سريعة التحضير لتفتيح بشرة اليدين

في فصل الشتاء فصل الشتاء تبدأ مشاكل الجلد في التراكم، فمع انخفاض درجة حرارة الهواء، تنخفض أيضًا مستويات الرطوبة مما يقلل الرطوبة من خلايا بشرتك، الجمع بين ذلك مع الرياح الباردة والحرارة الداخلية، كلاهما يستنفد حاجز الجلد الواقي، مما يجعل من الصعب على البشرة البقاء رطبة. لذلك تصبح بشرتك جافة، غير مكتملة ومتقشرة.

مكونات طبيعية لترطيب بشرة اليد أثناء الشتاء

الحليب والقشطة

الحليب وكريم الحليب أو الملاي هما من أفضل المرطبات الطبيعية الموجودة هناك. يمكن لتدليك بشرتك بقليل من الحليب كامل الدسم أو الكريمة الطازجة أن يتركها تشعر بالصحة والسعادة والترطيب.

زيت جوز الهند

تمتلك الطبيعة عددًا من المراهم القادرة على شفاء الجسم من الداخل ومن الخارج ، ومن أفضلها زيت جوز الهند . يمكنك تدليك مناطق بشرتك التي تبدو باهتة وجافة بقليل من زيت جوز الهند الدافئ لعلاجها بشكل طبيعي.

زيت الزيتون

لا تعد الدهون الصحية في زيت الزيتون مفيدة للقلب والصحة العامة فحسب ، بل تساعد أيضًا في شفاء الجلد خلال فصل الشتاء. يمكن استخدام زيت الزيتون مع الحليب أو العسل أو أي مكونات طبيعية أخرى لعمل حزمة مرطبة للوجه. يمكن للتطبيق الموضعي لزيت الزيتون أن يترك بشرتك ممتلئة ويحبس الرطوبة في الشتاء.

السمن

الزبدة أو السمن المصفى لهما قوة خارقة أخرى - الترطيب. يمكن العثور بسهولة على هذا المكون الطبيعي في خزائن مطبخ الجميع خلال فصل الشتاء ، ويمكن أن يمنحك القليل منه في أي منطقة جافة نتائج فورية.

العسل

يستخدم العسل في عدد من عبوات الوجه الشتوية التي تحتوي على العسل كمكون ، نظرًا لقدرة السائل الذهبي اللزج على ترطيب البشرة بشكل فعال. كل ما عليك فعله هو وضع القليل من العسل على وجهك وذراعيك حوالي ثلاث مرات في الأسبوع والتخلص من البشرة الجافة والباهتة إلى الأبد. لن يعالج العسل البشرة الجافة فحسب ، بل سيمنع الجفاف أيضًا أثناء الشتاء.

صنع خلطات طبيعية لترطيب بشرة اليد

خلطة زيت جوز الهند

المكونات :

6 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند

3 1/2 أوقية زبدة مانجو

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة كبيرة شمع عسل

قم أولاً بإذابة الزيت والزبدة وشمع العسل في غلاية مزدوجة على نار خفيفة. يمكنك إذابة هذا في الميكروويف أيضًا، لكنه أسهل على الموقد. ثم ارفعيها عن النار وأضيفي زيت العطر والزيوت العطرية إذا كنت تستخدمينها. يقلب جيدًا حتى يتجانس تمامًا.

الأفوكادوا وفيتامين سي

المكونات المطلوبة هو نصف حبة أفوكادو ناضجة ، وملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا ، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ، ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. يمكنك خلط المكونات في الخلاط أو هرسها جيدًا في وعاء. بعد أن تنشر الخليط على يديك ، اتركه لمدة 10 دقائق. على الرغم من أنك قد ترغب في غمس رقاقة بداخلها ، فمن الأفضل على الأرجح شطف يديك بالماء بدرجة حرارة الغرفة. ثم تأكد من تجفيف يديك جيدًا بالتربيت عليها بمنشفة ناعمة.

البطاطس مع زيت الزيتون

في هذه الوصفة تناول حبة بطاطس صغيرة واستخرج زيت الزيتون البكر الممتاز. قشري البطاطس واسلقيها تمامًا كما تحضرينها في العادة، ثم اتركيها تبرد. اهرسيها بالشوكة، ثم اخلطيها جيدًا مع 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ضعيه على يديك واتركيه لمدة 15 دقيقة. عندما يخبرك العداد الخاص بك، قف فوق سلة المهملات أو سلة السماد وكشطها بالكامل قبل أن تتوجه إلى الحوض لشطفها. يعتبر حوض المطبخ رهانًا أفضل لأنه قد لا تزال هناك جزيئات من البطاطس لا تريد دعمها في حوض الحمام. سترى على الفور كيف يمكن للهريس أن يحدث فرقًا.

الصبار وفيتامين E

هذه أحد تلك العلاجات، فمن المحتمل أن تستخدمه أكثر من مرة، فابدأ وقم بعمل دفعة صغيرة منه. استخدم ثلاث ملاعق كبيرة مستديرة من الصبار، وملعقتان صغيرتان من زيت فيتامين E وحوالي 5 قطرات من الزيت العطري الذي تختاره، زيت بذور الورد أو اللبان كلاهما خياران جيدان، امزجيها وضعيها في وعاء زجاجي صغير. يمكنك تنعيمه على وجهك وتركه أثناء التمرير بدون تفكير لمدة دقيقة أو 10 ثم غسله بالماء الدافئ.

تهدئة شاي البابونج والشوفان

ستحتاجين إلى ملعقتين كبيرتين من الشوفان الجاف ، و 3 ملاعق كبيرة من الماء، وملعقة كبيرة من دقيق الذرة أو نشا الذرة، وكيس من شاي البابونج لعمل قناع اليد المصنوع يدويًا. صب الماء المغلي في وعاء آمن للحرارة وأضف كيس شاي البابونج. بمجرد أن يبرد قليلاً، أخرج الكيس. يُمزج الشوفان ودقيق الذرة معًا في وعاء منفصل، ثم يُسكب الشاي في المزيج ببطء. كما هو الحال مع أقنعة اليد الأخرى التي تصنعها بنفسك ، اتركها لمدة نصف حلقة من هذا العرض ، ثم كشطها واغسلها. جففها واعجب بتلك الكفوف.

الجنة الاستوائية مع البابايا والموز

قطعي ثمرة بابايا ناضجة وضعيها جانبًا نصف كوب. امزج مع نصف كوب من قطع الموز واخلطهم في عجينة ناعمة. ضعيه على يديك بالكامل واستلقي لمدة ربع ساعة. امسح القناع في سلة المهملات أو فوق حوض المطبخ واشطفه بالماء الدافئ. جففيها وضعي المرطب المفضل لديك. والآن يمكنك صنع عصير استوائي مع بقية تلك الفاكهة بينما تعجبك بشرتك الناعمة.

زبدة الشيا لعناية أفضل بالبشرة

قم بقياس نصف كوب من زبدة الشيا وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو وملعقة كبيرة من شمع العسل في وعاء بايركس أو أي وعاء آخر ثم ضعه في وعاء به ماء يغلي بهدوء. يقلب حتى يذوب، ثم يرفع عن النار. أضف أي زيت تعتبره ضروريًا، واخلطه مرة أخرى، ثم انقله إلى وعاء زجاجي. بعد بضع ساعات سوف يتصلب، ويمكنك وضعه على يديك ككريم علاجي. ستلاحظي تحسنًا ملحوظًا في الجلد.

الحليب وماء الورد

اخلطي ربع كوب من الحليب المجفف مع الماء لتكوين عجينة سميكة وسهلة الدهن. إذا كنت تريد استخدام ماء الورد ، فستحصل على نقاط إضافية. غطي وجهك بالمزيج واتركيه حتى يجف تمامًا. ثم اغسله واتركه حتى يجف بمنشفة ناعمة. سيساعدك على قول وداعًا للجفاف بشرة اليد.

زيت الخروع للبشرة

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع و 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز في وعاء معدني وضعيه في وعاء أكبر به ماء ساخن لتسخين الزيوت. ثم أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نقع كل يد في الوعاء لعدة دقائق ، وقم بتدليكها على بشرتك. عند الانتهاء اغسليها بالصابون والماء الدافئ.

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