شكرا لقرائتكم خبر عن سبتمبر أفضل وقت للقاح الأنفلونزا.. اعرف أهمية التطعيم لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة ويبدأ موسم الخريف وتتحسن حالة الطقس ليصبح الهواء أكثر برودة بمرور الوقت، ومع تقلب الفصول تزداد فرص الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، لذا يوصى خبراء الصحة دومًا بتلقى لقاح الأنفلونزا السنوي في شهر سبتمبر وأكتوبر باعتبارهما الأفضل في الحصول على التطعيم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تطعيم الأنفلونزا السنوي.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" أن الحصول على لقاح الإنفلونزا شهرى سبتمبر أو أكتوبر هو الأكثر أمانًا، لأن نشاط الإنفلونزا عادة ما يتزايد في الخريف، حيث تصل الحالات إلى ذروتها في وقت ما من ديسمبر إلى فبراير.

هل من المهم الحصول على لقاح الأنفلونزا هذا العام؟

وبحسب موقع cehealth يمكن أن تكون الأنفلونزا مرضًا خطيرًا، حتى للأشخاص الأصحاء لكن الإجراء البسيط المتمثل في الحصول على اللقاح يمكن أن يساعدك في منع الأنفلونزا تمامًا وتقليل شدة الأعراض إذا مرضت، لهذا السبب توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر على لقاح الأنفلونزا.

في حين أن لقاح الأنفلونزا مهم لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر أو أكثر، فإنه مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر كبير من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة.

الأشخاص المعرضون لخطر كبير من المضاعفات هم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

هل هناك آثار جانبية للقاح الإنفلونزا؟

لن يسبب لك اللقاح الإصابة بالأنفلونزا قد تشعر ببعض الانزعاج أثناء تلقي الحقنة، لكن العديد من الأشخاص لا يعانون من أي آثار جانبية أخرى، إذا عانيت من آثار جانبية، فهي عادة ما تكون خفيفة وتختفي في غضون أيام قليلة.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة:

- ألم أو احمرار أو تورم أو كميات صغيرة من الكدمات في مكان إعطاء الحقنة.

- صداع.

- حمى خفيفة.

- الغثيان.

- آلام في الجسم والعضلات.

- تعب أو شعور بالتعب.

قد تحدث آثار جانبية أكثر شدة إذا كان لديك حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح.

طرق الوقاية من الإنفلونزا

لقاح الأنفلونزا هو أفضل طريقة لحماية نفسك من المرض، ولكن هناك خطوات إضافية يمكنك اتخاذها للبقاء بصحة جيدة.

-اغسل يديك كثيرًا. استخدم الصابون والماء لغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، إذا لم يتوفر الصابون والماء، استخدم معقم اليدين.

- ارتدِ كمامة مثل فيروس كورونا يمكن أن ينتشر فيروس الإنفلونزا من خلال الرذاذ التنفسي في الهواء. قد يساعد القناع في حمايتك من استنشاق الرذاذ الذي يحمل الإنفلونزا إذا كنت مريضًا بالأنفلونزا، فقد يساعد ارتداء القناع في منع انتشار الفيروس إلى الآخرين.