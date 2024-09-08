شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة للتخلص من أضرار الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات على صحة عظامك والان مع تفاصيل الخبر

الاعتماد على التكنولوجيا غيرت تمامًا الطريقة التي نعمل بها ونتواصل بها مع الآخرين، لكن هذا التغيير أدى أيضًا إلى ميل أكبر نحو أنماط الحياة المستقرة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة العظام، حيث تتراجع قوة الهيكل العظمي بشكل عام نتيجة للجلوس لفترات طويلة وقلة ممارسة التمارين الرياضية وسوء الوضعية الناجم عن الإفراط في استخدام الشاشات.

ويمكن أن تؤدي هذه السلوكيات، خاصة لدى كبار السن، إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام، وهو ما يوضحه تقرير موقع "WEBMD".

تأثير أنماط الحياة المستقرة على صحة العظام

يقول الأطباء، إن الجلوس لفترات طويلة يقلل من الضغط الميكانيكي على العظام، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على كثافة العظام، وعندما لا يكون هناك إجهاد بدني، يحدث ارتشاف العظام، مما يضعف العظام بمرور الوقت عن طريق تكسير أنسجة العظام بشكل أسرع مما يمكن تكوينه، علاوة على ذلك، فإن الوضعية السيئة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة خاصة أثناء استخدام الشاشات يمكن أن تسبب إجهادًا للعمود الفقري والمفاصل الأخرى، مما قد يؤدي إلى مشاكل بما في ذلك تصلب المفاصل وآلام الظهر.

حمية غذائية وعلاجات لتقوية العظام

وينصح أطباء العظام باتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د، ومن المصادر الجيدة للكالسيوم منتجات الألبان والخضروات الورقية والوجبات المدعمة، ومن المصادر الجيدة لفيتامين د أشعة الشمس والأطعمة مثل البيض والأسماك الدهنية، كما أن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، يمكن أن يساعد في الحفاظ على كثافة العظام بشكل أكبر.

ويمكن أن تساعد الأدوية العشبية المضادة للالتهابات، مثل تلك التي تحتوي على الزنجبيل والكركم، في تقليل الالتهاب وآلام العظام، وينصحون أيضًا بتناول المكملات الغذائية، مثل الكالسيوم وفيتامين د، خاصة للأشخاص المعرضين لنقصه.

تمارين لتحسين صحة العظام

إن إدراج التمارين الرياضية المنتظمة في روتينك أمر ضروري للحفاظ على قوة عظامك وصحتك العامة، وتساعد التمارين التالية في تقوية عظامك:

1. تمارين تحمل الوزن: تشمل التمارين التي تزيد من كثافة العظام وتحافظ عليها مثل الركض والمشي والرقص والمشي لمسافات طويلة.

2. تدريب القوة: يمكنك تحسين عظامك وعضلاتك من خلال أداء تمارين المقاومة باستخدام الأوزان أو أشرطة المقاومة.

3. تمارين البيلاتس واليوجا: تساعد هذه التمارين منخفضة التأثير في تعزيز القوة والمرونة والتوازن وكلها مفيدة لصحة العظام.

4. السباحة والتمارين الرياضية المائية: هذه التمارين لها تأثير ضئيل على المفاصل وتقدم تحديًا جسديًا قويًا.

من خلال دمج هذه العادات في الحياة اليومية، ويمكن للناس تحسين صحة عظامهم بشكل كبير، وتقليل العواقب السلبية لأسلوب الحياة المستقر وضمان بنية هيكلية أكثر قوة في العصر الرقمي.