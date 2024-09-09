شكرا لقرائتكم خبر عن بدون أدوية.. ممارسة اليوجا والرياضة تساعدان النساء فى علاج سلس البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الدراسات أن ممارسة اليوجا والتمارين الرياضية، تساعد النساء الأكبر سناً في علاج سلس البول، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

يمكن للنساء الأكبر سناً اللاتي يعانين من سلس البول الاستفادة من التمارين المنتظمة، مع ممارسة اليوجا بالإضافة إلى التمدد والتقوية التي تُظهر فوائد في دراسة جديدة نُشرت في 27 أغسطس في Annals of Internal Medicine

ويعد البحث، الذي قاده علماء من كلية الطب بجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، جزءًا من جهد أكبر لتحديد طرق منخفضة المخاطر ومنخفضة التكلفة لعلاج إحدى أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي تواجهها النساء مع تقدمهن في السن.

بعد 12 أسبوعًا من برنامج اليوجا، عانت المشاركات في الدراسة من حالات سلس البول بنسبة أقل بنحو 65%، كما شهدت النساء في مجموعة التحكم اللاتي يمارسن تمارين التمدد والقوة فائدة مماثلة خلال نفس الفترة الزمنية.

وقال الباحثون إن الفوائد تضاهي تأثيرات الأدوية المستخدمة لعلاج سلس البول.

وأضافت الدكتورة ليسلي سوباك، رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في كلية ستانفورد للطب، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "كانت دراستنا تختبر نوع اليوجا الذي يمكن لأي شخص تقريبًا القيام به، مع تعديلات تتناسب مع القدرات البدنية المختلفة، ما أحبه في الأمر هو أنه آمن وغير مكلف ولا يتطلب طبيبًا ويمكن الوصول إليه أينما كنت تعيش، مشيرة إلى أنه نظرًا لأن التجربة أجريت جزئيًا أثناء جائحة كورونا ، فقد تلقى العديد من المشاركين تعليمات اليوجا أو التمارين الرياضية عبر اجتماعات عبر الإنترنت، وممارسة الرياضة في منازلهم.

المؤلف الرئيسي للدراسة هو الدكتور أليسون هوانج، أستاذ الطب وجراحة المسالك البولية وعلم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، مؤكدا، إن سلس البول، الذي يصيب أكثر من نصف النساء في منتصف العمر وما يصل إلى 80% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاماً، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الأخرى، من العزلة الاجتماعية إلى كسور العظام الناجمة عن السقوط. ولكن هناك مساعدة.

وقالت الدكتورة ليسلي، إن جزء من المشكلة هو أن سلس البول وصمة عار؛ نحن لا نتحدث عنه، أو نسمع حكايات شعبية عن أن هذا أمر طبيعي عندما تكبر في السن، في الواقع، إنه أمر شائع جدًا ولكنه ليس حتميًا، ولدينا طرق فعالة جدًا لعلاجه، حيث يتطلب سلس البول علاجًا جيدًا بسبب الطرق العديدة التي يتداخل بها مع حياة الناس، مضيفة، إن هذا الأمر يسلب الاستقلالية، كما تقول سوباك، موضحة إن مرضاها يقولون إنهم لا يستطيعون البقاء مع أطفالهم أو أحفادهم لأنهم يخشون من تبليل الفراش، ولا نستطيع التحدث عن ذلك؛ إنه أمر محرج للغاية، قد يتجنب المرضى الأنشطة التي قد تعزز من صحتهم، مثل ممارسة الرياضة ورؤية الأصدقاء، وهم أكثر عرضة للدخول إلى دار رعاية المسنين ومعاناتهم من مشاكل طبية خطيرة معينة مثل كسور الورك.

وقالت، يعتبر سلس البول وفرط نشاط المثانة من بين أكبر عوامل الخطر التي تؤدي إلى السقوط والكسور بين النساء الأكبر سنًا "، "تسرعين إلى الحمام ليلًا ـ مع إطفاء الأضواء ـ فتتعثرين وتسقطين ويحدث كسر للورك"، مضيفة، إنه لا يمكن تغيير بعض العوامل التي تساهم في خطر الإصابة بسلس البول، مثل التقدم في السن أو إنجاب الأطفال، ولكن يمكن تعديل عوامل أخرى.

وأضافت سوباك: "ركزت الكثير من أبحاثي على فقدان الوزن والنشاط البدني، وهما في الواقع علاجان فعالان. أصبحت مهتمة بدراسة اليوجا كعلاج بعد أن أخبرها بعض مرضاها أنها ساعدتهم.

قارنت الدراسة بين برنامجين للتمارين الرياضية مدتهما 12 أسبوعًا، تم توزيع 121 مشاركًا بشكل عشوائي على مجموعة اليوجا، و119 مشاركًا على مجموعة تحكم اللياقة البدنية، كانت المشاركات نساء يعانين من سلس البول الذي تسبب في ظهور الأعراض مرة واحدة على الأقل يوميًا، تراوحت أعمارهن بين 45 و90 عامًا، ومتوسط أعمارهن 62 عامًا.

في برنامج اليوجا، تعلم المشاركون 16 وضعية يوجا تهدف إلى تقوية قاع الحوض، من خلال جلستين مدة كل منهما 90 دقيقة في الأسبوع. يتكون قاع الحوض من العضلات التي تشكل قاعدة الحوض وتثبت أعضائه - بما في ذلك المثانة والإحليل - في مكانها، كما طُلب من المشاركين ممارسة اليوجا لمدة ساعة واحدة على الأقل في الأسبوع خارج الفصل الدراسي والاحتفاظ بسجل للتدريب.

أمضى المشاركون في المجموعة الضابطة نفس القدر من الوقت في فصول التمارين الرياضية، لكن فصولهم ركزت على تمارين التمدد والقوة غير المحددة التي لم تشرك قاع الحوض، كما طُلب منهم التدرب لمدة ساعة إضافية أسبوعيًا والاحتفاظ بسجل للتدريب.