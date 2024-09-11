شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة لعلاج الاكتئاب .. أهمها الخضراوات الورقية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لمجموعة من العوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية والهرمونات والمرض والإجهاد ، أن تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب . كما قد يؤثر نظامك الغذائي اليومي على خطر إصابتك بهذه الحالة ، وتشمل الأطعمة المفيدة في علاج الاكتئاب الشوكولاتة الداكنة، والخضراوات الورقية، وفقا لما نشره موقع health.

أطعمة تساعد على علاج الاكتئاب 1 - الشوكولاتة الداكنة



تحتوي حبوب الكاكاو على الفلافونويدات، وهي مغذيات نباتية تعمل كمضادات أكسدة قوية وقد تعمل على تحسين الحالة المزاجية. وفي دراسة موسعة أجريت على نساء أمريكيات لم يعانين من الاكتئاب من قبل، ارتبط ارتفاع استهلاك الفلافونويدات بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، وخاصة بين النساء الأكبر سناً.

2 - الدهون الصحية



تعتبر الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في المكسرات والأسماك ضرورية لصحة الدماغ والقلب، كما أنها تعتبر من الأطعمة المفيدة لمرضى الاكتئاب. فقد وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الأسماك كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 17% من أولئك الذين يتناولون كميات أقل من الأسماك.

3 - الخضراوات الورقية



في تصنيف الأطعمة المضادة للاكتئاب، احتلت الخضروات الورقية مثل الجرجير والسبانخ والخردل والخس ،حصلت هذه الأطعمة على أعلى الدرجات من بين جميع الأطعمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، مما يشير إلى أنها جزء مهم في الوقاية من اضطرابات الاكتئاب أو علاجها.

هذه الخضروات غنية بحمض الفوليك ، وهو فيتامين ب القابل للذوبان في الماء. وقد ارتبط انخفاض مستويات حمض الفوليك بأعراض الاكتئاب وضعف الاستجابة لمضادات الاكتئاب.

4 - المحار



المحار مصدر ممتاز للزنك ، وهو معدن أساسي لعمل الجهاز المناعي بشكل سليم. كما يدعم الزنك وظائف أخرى مثل التئام الجروح وانقسام الخلايا، وعندما يتعلق الأمر بالمصادر الحيوانية للمغذيات التي تساعد على الشعور بالسعادة، فقد حصلت هذه المحاريات على أعلى الدرجات في تصنيفات الأطعمة المضادة للاكتئاب.

5 - البطاطا الحلوة



تكتسب البطاطا الحلوة لونها البرتقالي من الكاروتينات، وهو نوع من مضادات الأكسدة. الكاروتينات مفيدة لبشرتك، وترتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتدعم جهاز المناعة، ووجد الباحثون أن زيادة تناول الكاروتينات تقلل من خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب لدى البالغين.

6 - ديك رومى



يحتوي الديك الرومي على التربتوفان، وهو حمض أميني قد يساعد في علاج مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب. يستخدم جسمك التربتوفان لإنتاج هرمون السيروتونين الذي يحسن الحالة المزاجية.



