شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر تحدث لعقلك عند ارتفاع حرارة الطقس.. أبرزها فقدان التركيز والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ذروة الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد تصل ذروتها اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية، وللحرارة تأثير كبير على عقلك مثل تأثيرها على جسمك تماماً، في السطور التالية نتعرف على تأثير ارتفاع حرارة الطقس على عقلك.

إن العواقب الجسدية للحرارة، مثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري، معروفة جيدًا، لكن للحرارة عواقب نفسية أيضًا - عواقب تتراوح من الانفعال إلى الاندفاع وصعوبة التركيز.

مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

وبحسب موقع apnews إن الحرارة يمكن أن تؤدى للوفاة بثلاث طرق رئيسية الطريقة الأولى ضربة الشمس – وهى ارتفاعات حرجة في درجة حرارة الجسم تتسبب في فشل الأعضاء.

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل مفرط، يعيد الجسم توجيه تدفق الدم نحو الجلد ليبرد. لكن هذا يحول الدم والأكسجين بعيدًا عن المعدة والأمعاء، ويمكن أن يسمح للسموم المحصورة عادة في منطقة الأمعاء بالتسرب إلى الدورة الدموية.هذا يؤدي إلى سلسلة من التأثيرات السلبية مثل تجلط الدم وفشل العديد من الأعضاء، وفي النهاية الموت.

الطريقة الثانية هو ارتفاع الضغط وخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يبدأ الأمر مرة أخرى باندفاع الدم إلى الجلد للمساعدة في التخلص من الحرارة الأساسية وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. ويستجيب القلب بمحاولة ضخ المزيد من الدم لمنعك من الإغماء.

الطريقة الرئيسية الثالثة هي الجفاف الخطير فمع تعرق الناس، يفقدون السوائل إلى حد يمكن أن يضغط بشدة على الكلى.

ويمكن أن يتطور الجفاف إلى صدمة، مما يتسبب في توقف الأعضاء عن العمل بسبب نقص الدم والأكسجين والمواد المغذية، مما يؤدي إلى النوبات والوفاة.

كيف تؤثر الحرارة على الدماغ والعقل؟

بحسب موقع الجمعية الأمريكية لعلم النفس تؤثر الحرارة أيضًا على الدماغ، ويمكن أن تسبب للشخص ارتباكًا أو صعوبة في التفكير.

إن أكثر الأخطار المباشرة الناجمة عن الحرارة هي الأخطار الجسدية. فعندما يفقد الجسم الكثير من الماء والملح عن طريق العرق، تكون النتيجة هي الإجهاد الحراري، الذي يتسم بالدوار ورطوبة الجلد وسرعة النبض. وقد يتطور الإجهاد الحراري غير المعالج بسرعة إلى ضربة شمس، والتي تحدث عندما ينهار نظام التبريد في الجسم تمامًا، مما يؤدي إلى ارتفاع كارثي في درجة حرارة الجسم الداخلية.

وهذا الارتفاع الشديد في درجة الحرارة قاسٍ جدًا على الدماغ: حيث يعاني ما بين 10% و28% من الناجين من ضربة الشمس من تلف دماغي مستمر.

يمكن لجميع الأدوية النفسية تقريبًا، باستثناء البنزوديازيبينات، أن تضعف قدرة الجسم على التعامل مع الحرارة، مما يزيد من خطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

ضربة الشمس هي حالة خطيرة للغاية يمكن أن تقتل ما يقرب من ثلثي أولئك الذين يعانون منها أثناء موجات الحر، لكن العواقب الأقل فتكًا للحرارة يمكن أن تكون بعيدة المدى أيضًا.

وشملت الحالات التي تفاقمت بسبب الحرارة اضطرابات تعاطي المخدرات، والقلق والاضطرابات المرتبطة بالتوتر، واضطرابات المزاج، والفصام والاضطرابات ذات الصلة، وإيذاء النفس، واضطرابات السلوك في مرحلة الطفولة.

على الرغم من أن مشاكل المزاج الموسمية مرتبطة في الغالب بالشتاء، إلا أن هناك أيضًا مجموعة فرعية من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد المرتبط بالصيف.

يبدو الاكتئاب المرتبط بالصيف أقل شيوعًا بكثير من الاضطراب العاطفي الموسمي الشتوي، والذي يرتبط بقصر النهار في أشهر الشتاء وبدلاً من ذلك، يبدو أنه مرتبط بتجارب الناس مع الحرارة والرطوبة.

بعض النواقل العصبية نفسها، مثل النورإبينفرين والدوبامين والسيروتونين، التي تشارك في تنظيم الحالة المزاجية تشارك أيضًا في تنظيم درجة الحرارة، لذا ربما يكون هناك خلل في واحد أو أكثر من أنظمة النواقل العصبية التي تمنح خطر الاكتئاب بالإضافة إلى عدم القدرة على تحمل الحرارة والرطوبة.

إن الاكتئاب الصيفي قد يكون له أيضًا مكون سلوكي أو إدراكي، حيث قد يعزل الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الحرارة أنفسهم في المنزل أو يقعون في دوامة من الخوف من أشهر الصيف الطويلة الحارة.

كما ارتبطت الحرارة أيضًا بتغيرات في السلوك والإدراك، حيث لاحظ باحثو العدالة الجنائية منذ فترة طويلة وجود ارتباطات بين الطقس الدافئ والجريمة، أظهرت دراسة حديثة فحصت العلاقة بين عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة والجريمة أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى زيادة في معدل الجريمة.