جامعة أم القرى تطلق حملة “وصيهم عليّ” بمناسبة الشهر العالمي لمرض الزهايمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

أطلقت جامعة أم القرى، أمس، الحملة الاتصالية تحت عنوان ‎”وصيهم عليّ”، بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر؛ وذلك تزامنًا مع ‎الشهر العالمي لمرض الزهايمر، الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.

وتهدف الحملة الاتصالية الى رفع مستوى الوعي العام بمرض الزهايمر عبر تثقيف شرائح المجتمع المختلفة وتحسين جودة حياة المصابين بالمرض، إلى جانب تمكين مقدمي الرعاية وأهالي المصابين من التعامل السليم مع المرض وأعراضه وتوطيد الشراكات الاستراتيجية واستثمار الجهود المبذولة لخدمة مرضى الزهايمر وذويهم.

وتشمل الحملة على عدد من الفعاليات، منها مبادرات تطوعية ولقاءات إرشادية ومحاضرات تثقيفية ومواد إعلامية.

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