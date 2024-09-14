يُنصح عادة باستخدام الكريمات وغسولات الوجه لتفتيح البشرة، إلا أن خبراء البشرة نصحوا باستعمال أفضل أنواع الزيوت لتفتيح البشرة وتغذيتها من الداخل. فإليكِ دليل شامل يمكن أن يساعدكِ على اختيار أفضل أنواع الزيوت لـ تفتيح البشرة.

أفضل الزيوت لتفتيح البشرة العادية

1- زيت بذور الشمش الأسود

يستخدم زيت الكشمش الأسود في مستحضرات التجميل الطبيعية لصنع كريمات مقاومة الشيخوخة، ومضاد للالتهابات للبشرة الحساسة، كما أنه يساعد في تفتيح لون البشرة وإشراقها، فهو غني بأوميغا 3 وأوميغا 6. يمكنكِ وضع قطرة أو اثنتين على أطراف أصابعكِ ثم تدليكها بلطف على وجهكِ.

2- زيت الأرغان

يساعد زيت الأرغان على مقاومة علامات الشيخوخة بسبب محتواه من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، كما يساهم في تعزيز رطوبة البشرة وتقشير خلايا الجلد الميت، وبالتالي يساعد على تفتيح البشرة طبيعياً، وتعزيز التوهج الطبيعي للبشرة. ويتم استخدامه لتفتيح البشرة عن طريق ترطيب البشرة أولاً ثم تدليك الوجه بكمية مناسبة من زيت الأرغان، ويمكن تدليك البشرة بالزيت ليلاً وغسله في الصباح الباكر.

3- زيت اللوز

يعمل زيت اللوز على تفتيح البشرة بكافة أنواعها عن طريق تقشير الخلايا الميتة، كما أنه قد يُساهم بفضل خصائص التبييض الموجودة به في تفتيح البقع الداكنة، وعلاج التصبغات الجلدية وعلاج حروق الشمس. يمكنكِ مزج زيت اللوز مع زيت خشب الصندل، وتطبيقه على وجهكِ للحصول على نتائج تبييض فعالة والحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة.

4- زيت الخروع

يعد زيت الخروع مناسباً لتفتيح البشرة العادية، فهو يقلل من حب الشباب ويحارب علامات الشيخوخة ويحافظ على رطوبة البشرة، إلى جانب تقليل التصبغات وإزالة الزيت المتراكم داخل المسام المفتوحة.

5- زيت الليمون

يُعد زيت الليمون من أفضل الزيوت التي تعمل على تفتيح البشرة، وذلك لاحتوائه على الليمونين وحمض الستريك اللذان يُعتبران من أفضل المواد المفتحة الطبيعية. وتعمل هذه المكونات على تقشير البشرة وبالتالي توحيد لونها وتفتيحها.

أفضل الزيوت لتفتيح البشرة الدهنية

بشكل عام يفضل عدم تطبيق الزيوت على البشرة الدهنية، لكن هذه مجموعة الزيوت تناسب البشرة الدهنية: [

1- زيت الورد الأساسي

يساعد زيت الورد في تفتيح البشرة الدهنية والمختلطة إذ إنه يحتوي على مكونات فعّالة في تفتيح البشرة، ومنها: البيتا كاروتين، والليكوبين، فضلاً عن دوره في القضاء على البثور والحفاظ على الجلد مشدود. يمكنكِ تدليك بشرتكِ بماسك زيت الورد مع زيت جوز الهند لمدة نصف ساعة، أو زيت الورد مع جل الصبار وطين البنتونيت لمدة تتراوح من 15-20 دقيقة.

2- زيت خشب الصندل

يعمل زيت خشب الصندل مثل عمل التونر لإزالة الشوائب وتقليل الرؤوس السوداء إلى جانب تفتيح البشرة وزيادة توهجها. ولدى هذا الزيت القدرة على تهدئة الانتفاخات وعلاج الطفح الجلدي.

3- زيت خشب الأرز

يساعد زيت خشب الأرز العطري المشتق من شجرة الأرز على تنظيم إفراز الدهون من البشرة الدهنية والمختلطة، ويمكنه أيضاً علاج فرط التصبغ وتقليل البقع الداكنة.

4- زيت بذور العنب

يعد زيت بذور العنب من أفضل أنواع الزيوت لتفتيح البشرة، فهو يقلل من تكوين حب الشباب ويمتص كمية الزيت الزائدة من وجهكِ، ويعمل على تفتيح لون بشرتكِ بوقت قصير.

أفضل الزيوت لتفتيح البشرة الجافة

1- زيت اللافندر الأساسي

يقوم زيت اللافندر على تفتيح البقع الداكنة وفرط التصبغ للبشرة الجافة، ويُنصح بتطبيق هذا الزيت على البشرة ليلاً فقط.

2- زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون واحد من أفضل الزيوت لتفتيح البشرة وزيادة توهجها، فهو يحتوي على فيتامين E لتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. اخلطي ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون مع نصف كوب من الزبادي و3 ملاعق من العسل، وضعيه على وجهكِ مرة واحدة في الأسبوع للحصول على بشرة متوهجة خالية من التصبغات.

3- زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من المطريات الممتازة التي تساعد في تهدئة البشرة الجافة الملتهبة والمتهيجة، ويقلل من التصبغات والبهتان وجعل البشرة أكثر إشراقاً وتوهجاً، وقومي بتدليك وجهكِ بكمية بسيطة من هذا الزيت، ويمكنكِ الحصول على النتائج المرجوة مع الاستخدام المتكرر.

4- زيت الجوجوبا

يرطب زيت الجوجوبا البشرة الجافة بفضل محتواه من الإسترات الشمعية ومضادات الميكروبات والالتهابات. يمكنكِ استخدامه مباشرة أو مزجه مع بضع قطرات من زيت النعناع أو زيت الكافور، أو مزجه مع طين البنتونيت للحصول على قناع مضاد لحب الشباب وتفتيح البشرة.

قد يسبب الإفراط في استخدام الزيوت على البشرة ببعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب الفطري، وبالتالي من المهم تحديد أفضل أنواع الزيوت لتفتيح البشرة حسب نوعها. كما يُنصح باختبار أي تفاعل جلدي قبل استخدام أي من زيوت لتفتيح البشرة، ويفضل أيضاً وضع هذه الزيوت على الوجه ليلاً بعد تنظيف البشرة جيداً.

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