تراجع في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب 10 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 2957 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3450 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3943 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 27600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2569 دولار للأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال بداية التعاملات الصباحية، بارتفاع 0.01% مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.